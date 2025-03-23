ua en ru
Вс, 23 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Мэр Стамбула Имамоглу призвал к массовым протестам после ареста

Воскресенье 23 марта 2025 14:45
UA EN RU
Мэр Стамбула Имамоглу призвал к массовым протестам после ареста Фото: мэр Стамбула Экрем Иммаглу (facebook.com/imamogluekrem)
Автор: Владислава Ткаченко

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал граждан выйти на протесты после своего ареста. Он подчеркнул, что это борьба за будущее Турции и защита прав нации.

Об этом заявил мэр Стамбула Экрем Имамоглу в соцсети X (Twitter), сообщает РБК-Украина.

Экрем Имамоглу, обратился к гражданам с посланием, призывая их к активной борьбе за права и демократию в стране.

В своем посте он заявил, что Турция проснулась от "великого предательства", указывая на судебный процесс, который он назвал "полной внесудебной казнью".

Имамоглу подчеркнул важность участия каждого гражданина в борьбе за будущее Турции, особенно в контексте защиты прав нации и последующих поколений.

Мэр сказал гражданам "поднять свой голос, встретившись" на улице Стамбула в Сарачхане и других провинциях.

"Это день взять на себя ответственность против тех, кто похищает волю нации, и присоединиться к борьбе за права", - написал он.

Арест Имамоглу

19 марта в Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является основным политическим оппонентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Его подозревают в коррупции и пособничестве террористической организации - Рабочей партии Курдистана, хотя сам Имамоглу отвергает эти обвинения.

Арест политика спровоцировал массовые протесты в Стамбуле, Анкаре и других городах страны. За сутки во время протестов были задержаны более 300 человек.

Власти предупредили, что не позволят возникновения хаоса и провокаций, а социальная сеть Х (Twitter) заблокировала аккаунты пользователей, которые распространяли информацию об акциях протеста.

Заседание суда состоялось в воскресенье, 23 марта. Утром Иммаглоу давал показания, его допрос длился около двух часов.

Кроме того, суд принял решение взять мэра Стамбула под стражу на время досудебного расследования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Суд
NEWS
В Киеве возросло количество жертв в результате атаки РФ: среди погибших 5-летний ребенок
В Киеве возросло количество жертв в результате атаки РФ: среди погибших 5-летний ребенок
DAILY
Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Мантия днем, пиксель вечером. Как судья сбивает "Шахеды" над Киевом