Мэр Стамбула Имамоглу призвал к массовым протестам после ареста
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу призвал граждан выйти на протесты после своего ареста. Он подчеркнул, что это борьба за будущее Турции и защита прав нации.
Об этом заявил мэр Стамбула Экрем Имамоглу в соцсети X (Twitter), сообщает РБК-Украина.
Экрем Имамоглу, обратился к гражданам с посланием, призывая их к активной борьбе за права и демократию в стране.
В своем посте он заявил, что Турция проснулась от "великого предательства", указывая на судебный процесс, который он назвал "полной внесудебной казнью".
Имамоглу подчеркнул важность участия каждого гражданина в борьбе за будущее Турции, особенно в контексте защиты прав нации и последующих поколений.
Мэр сказал гражданам "поднять свой голос, встретившись" на улице Стамбула в Сарачхане и других провинциях.
"Это день взять на себя ответственность против тех, кто похищает волю нации, и присоединиться к борьбе за права", - написал он.
Арест Имамоглу
19 марта в Турции задержали мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который является основным политическим оппонентом президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Его подозревают в коррупции и пособничестве террористической организации - Рабочей партии Курдистана, хотя сам Имамоглу отвергает эти обвинения.
Арест политика спровоцировал массовые протесты в Стамбуле, Анкаре и других городах страны. За сутки во время протестов были задержаны более 300 человек.
Власти предупредили, что не позволят возникновения хаоса и провокаций, а социальная сеть Х (Twitter) заблокировала аккаунты пользователей, которые распространяли информацию об акциях протеста.
Заседание суда состоялось в воскресенье, 23 марта. Утром Иммаглоу давал показания, его допрос длился около двух часов.
Кроме того, суд принял решение взять мэра Стамбула под стражу на время досудебного расследования.
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