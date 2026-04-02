Менше бюрократії для ЗСУ: в Україні спростили списання майна, знищеного у боях

18:11 02.04.2026 Чт
3 хв
Акти технічного стану більше не потрібні
aimg Тетяна Веремєєва
Менше бюрократії для ЗСУ: в Україні спростили списання майна, знищеного у боях Фото: Військовим стане простіше списувати втрачене у боях майно (Getty Images)

Захисникам стане простіше списувати майно, яке було знищене чи пошкоджене під час бойових дій. В Україні спростили відповідну процедуру.

РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України розповідає, що змінилося і яка тепер процедура.

Читайте також: Оплатять не всім: хто з військових має право на додаткову відпустку і збереження зарплати

Головне:

  • Спрощення: Кабмін скасував обов'язкове оформлення актів технічного стану для списання майна, знищеного в боях.
  • Автоматизація: Знос безповоротно пошкодженої техніки тепер автоматично вважається 100% незалежно від терміну її служби.
  • Без розрахунків: Вартість втраченого майна фіксується без зменшення, що пришвидшує процедуру обліку втрат.
  • Новації для НРК: Уряд вперше врегулював коефіцієнти зносу для наземних роботизованих комплексів.
  • Мета: Зменшити бюрократичне навантаження на підрозділи та вивільнити час військових для бойових завдань.

В чому суть нововведень

Кабінет міністрів за ініціативи Міністерства оборони оновив Методику визначення залишкової вартості майна ЗСУ та інших військових формувань (постанова №759 від 29 травня 1998 року).

Раніше ця процедура була доволі складною і забирала багато часу. Для кожної одиниці знищеного чи пошкодженого майна потрібно було оформлювати акт технічного стану, а також окремо розраховувати ступінь зносу. Це створювало додаткове навантаження і фактично відволікало військових від виконання їхніх основних завдань.

Що змінилося

Тепер підхід до списання суттєво спростили. Для майна, яке знищене або безповоротно пошкоджене під час бойових дій:

  • більше не потрібно оформлювати акт технічного стану,
  • знос автоматично вважається 100%,
  • вартість фіксується без зменшення, незалежно від строку використання.

Окрім цього, уряд уточнив порядок індексації вартості майна. Також окремо врегулювали коефіцієнт зносу для безпілотних наземних роботизованих комплексів (НРК), для яких раніше не було чітких правил.

Що це означає

Очікується, що нові правила дозволять швидше оформлювати втрати майна і зменшать бюрократичне навантаження на підрозділи. Водночас це дасть змогу вивільнити особовий склад, який займається обліком і списанням, для виконання завдань за призначенням.

Раніше РБК-Україна розповідало про викриття масштабної схеми розкрадання дронів із держпроєкту "Армія дронів", до якої причетний командир підрозділу ЗСУ. За даними слідства, безпілотники незаконно списували та продавали, завдавши збитків на понад 15 млн гривень, а отримані кошти витрачали на нерухомість і дорогі авто.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань затримало посадовця бригади ЗСУ, який привласнив майже 10 млн гривень, призначених для виплат військовим. За даними слідства, він змінював реквізити карток і переводив гроші на свої рахунки, частину з яких витратив на азартні ігри, а тепер йому загрожує до 12 років ув’язнення.

У Львові вбили військового ТЦК, поліція затримала нападника
