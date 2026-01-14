ua en ru
Украл у военных почти 10 млн гривен: ГБР задержало руководителя финслужбы одной из бригад

Среда 14 января 2026 16:29
Украл у военных почти 10 млн гривен: ГБР задержало руководителя финслужбы одной из бригад Фото: злоумышленник присвоил миллионы, предназначенные военным, и сбежал (dbr.gov.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Государственное бюро расследований задержало руководителя финансово-экономической службы одной из бригад, которая выполняет боевые задачи на Запорожском направлении. Он присвоил деньги, предназначенные для выплат военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГБР.

Согласно материалам дела, в течение 2023-2025 годов злоумышленник манипулировал финансовыми данными и реквизитами банковских карточек военных. В результате он присвоил 9,7 млн гривен, часть которых потратил на азартные игры.

Для этого фигурант открыл в различных финучреждениях Украины 14 банковских счетов, вносил изменения в реквизиты зарплатных карточек военных и направлял их выплаты на свои счета.

Кроме того, задержанный вносил данные об уволенных военных в финансовую документацию, чтобы получать деньги вместо них.

Чиновник, опасаясь разоблачения, самовольно покинул воинскую часть в апреле 2025 года. Для того, чтобы ввести полицейских в заблуждение, он отправил свой смартфон за границу, имитируя оставление территории страны, избавился от имущества и машины, после чего приобрел новый автомобиль и передвигался вне маршрутов с камерами наблюдения.

Фото: задержан чиновник, который присвоил деньги военных (dbr.gov.ua)

Злоумышленнику сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путем, а также в самовольном оставлении воинской части (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 408 УК Украины). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал должностному лицу меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 12,5 млн гривен.

Другие разоблачения ГБР

Напомним, ГБР разоблачило схему хищения почти 3 млрд гривен на закупке некачественных мин для ВСУ. Контракты Минобороны и многомиллиардные авансы получила фирма, которая никогда ранее не занималась производством боеприпасов.

Кроме того, ГБР разоблачило экс-чиновника Минобороны на растрате более 1 млрд гривен. Согласно материалам следствия, он закупал продукты для ВСУ по значительно завышенным ценам, подписывая заведомо убыточные для государства договоры.

ГБР Вооруженные силы Украины
