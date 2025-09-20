RU

"Мне не нравится": Трамп отреагировал на залет российских МиГ-31К в Эстонию

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Инцидент с вторжением российских самолетов в воздушное пространство Эстонии может вызвать проблемы.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Овальном кабинете.

Один из репортеров спросил главу государства, считает ли он угрозой для НАТО вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии.

"Мне не нравится, когда такое происходит. Это может вызвать большие проблемы. Я скоро получу отчет об этом событии", - сказал Трамп.

Вторжение российских самолетов в Эстонию

Напомним, три российских истребителя МиГ-31К нарушили воздушное пространство Эстонии в пятницу, 19 сентября.

Борта двигались курсом на Таллин и находились над Эстонией 12 минут. Для перехвата военные подняли итальянские истребители F-35.

Эстонское правительство обратилось к НАТО с требованием провести консультации, предусмотренные статьей 4 устава Альянса.

В НАТО и ЕС назвали опасной провокацией инцидент с российскими МиГ-31К.

В Минобороны Литвы призвали решительно ответить на очередную российскую провокацию и напомнили сбитие российского Су-25 над Турцией в 2015 году.

