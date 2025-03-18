Мелони считает отправку европейских войск в Украину "рискованной и неэффективной"

Премьер Италии Джорджа Мелони не поддерживает отправку европейских солдат в Украину. Это якобы будет неэффективно.

Мелони также предложила предоставить Украине гарантии безопасности, аналогичные пятой статье НАТО, согласно которой нападение на одного союзника рассматривается как нападение на всех союзников.

Глава итальянского правительства считает, что отправка миротворцев в Украину была бы "сложной, рискованной и неэффективной". При этом Мелони подчеркнула, что поддержка ее страной украинского народа и осуждение российской агрессии никогда не подвергались сомнению.

Мелони против отправки миротворцев

Напомним, ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявляла о том, что отправка в Украину миротворцев - это "самый сложный и наименее эффективный" способ достичь мира.

Она также отметила, что в случае, если страны Европы решат отправить свои войска в Украину, то Италия не будет в этом участвовать.

В качестве альтернативы Мелони предлагала распространить действие пятой статьи НАТО на Украину без ее членства в Альянсе. Она считает, что такой шаг сможет обеспечить стабильные и долговременные гарантии безопасности для Украины.

Премьер отмечала, что Италия продвигает такую инициативу среди союзников.

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