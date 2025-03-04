ua en ru
Вт, 04 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Мелони ответила, отправит ли Италия миротворцев в Украину

Вторник 04 марта 2025 12:43
UA EN RU
Мелони ответила, отправит ли Италия миротворцев в Украину Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мелони (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Италия не будет отправлять своих миротворцев в Украину. Ведь это очень сложная в реализации вещь, которая может оказаться не эффективной.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью телеканалу Rai 1 Secolo.

"Относительно предложения об отправке европейских солдат, выдвинутого Францией и Великобританией... По моему мнению, это очень сложная в реализации вещь, я неуверена в эффективности, это причина, почему, как вы знаете, мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат в Украину", - заявила Мелони.

По ее словам, соответствующие дискуссии появились из-за того, что европейцы пытаются сделать "что-то полезное", пытаясь найти решение.

Мелони также прокомментировала спор между президентами Украины и США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, а также американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Она считает, что "это не те дебаты, которые обычно проводятся перед камерами".

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о двух вариантах гарантий безопасности для Украины. Первый - это членство в НАТО, а второй - сильная украинская армия и европейский контингент в Украине.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что в Европе разрабатывают план отправки солдат в Украину. Согласно последним данным, европейские страны готовы выделить для такой миссии до 30 тысяч военных.

При этом, по данным журналистов, европейских военных не хотят размещать непосредственно на линии фронта. Вместо этого их, вероятно, отправят в несколько городов на востоке и юге страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Потери РФ с начала полномасштабной войны достигли почти 880 тысяч солдат, - Генштаб
Потери РФ с начала полномасштабной войны достигли почти 880 тысяч солдат, - Генштаб
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины