Мелони ответила, отправит ли Италия миротворцев в Украину

Италия не будет отправлять своих миротворцев в Украину. Ведь это очень сложная в реализации вещь, которая может оказаться не эффективной.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью телеканалу Rai 1 Secolo .

"Относительно предложения об отправке европейских солдат, выдвинутого Францией и Великобританией... По моему мнению, это очень сложная в реализации вещь, я неуверена в эффективности, это причина, почему, как вы знаете, мы заявили, что не будем отправлять итальянских солдат в Украину", - заявила Мелони.

По ее словам, соответствующие дискуссии появились из-за того, что европейцы пытаются сделать "что-то полезное", пытаясь найти решение.

Мелони также прокомментировала спор между президентами Украины и США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, а также американским вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Овальном кабинете. Она считает, что "это не те дебаты, которые обычно проводятся перед камерами".

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о двух вариантах гарантий безопасности для Украины. Первый - это членство в НАТО, а второй - сильная украинская армия и европейский контингент в Украине.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что в Европе разрабатывают план отправки солдат в Украину. Согласно последним данным, европейские страны готовы выделить для такой миссии до 30 тысяч военных.

При этом, по данным журналистов, европейских военных не хотят размещать непосредственно на линии фронта. Вместо этого их, вероятно, отправят в несколько городов на востоке и юге страны.

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