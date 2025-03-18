Мелоні вважає відправку європейських військ в Україну "ризикованою і неефективною"

Прем'єр Італії Джорджа Мелоні не підтримує відправку європейських солдатів в Україну. Це нібито буде неефективно.

Мелоні також запропонувала надати Україні гарантії безпеки, аналогічні п'ятій статті НАТО, згідно з якою напад на одного союзника розглядається як напад на всіх союзників.

Глава італійського уряду вважає, що відправка миротворців в Україну була б "складною, ризикованою і неефективною". При цьому Мелоні підкреслила, що підтримка її країною українського народу і засудження російської агресії ніколи не піддавалися сумніву.

Мелоні проти відправки миротворців

Нагадаємо, раніше прем'єр Італії Джорджа Мелоні заявляла про те, що відправка в Україну миротворців - це "найскладніший і найменш ефективний" спосіб досягти миру.

Вона також зазначила, що в разі, якщо країни Європи вирішать відправити свої війська в Україну, то Італія не братиме в цьому участі.

Як альтернативу Мелоні пропонувала поширити дію п'ятої статті НАТО на Україну без її членства в Альянсі. Вона вважає, що такий крок зможе забезпечити стабільні та довготривалі гарантії безпеки для України.

Прем'єр зазначала, що Італія просуває таку ініціативу серед союзників.

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