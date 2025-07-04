Трамп пообещал Зеленскому помочь Украине с ПВО, - Axios

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал помочь с поставками систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

"Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и что он проверит, что было задержано, если что-то было задержано (вероятно, речь о приостановке поставок ракет для ПВО Украине - ред.)", - рассказал неназванный источник издания. В то же время неназванный украинский чиновник рассказал, что Трамп и Зеленский договорились, что команды США и Украины вскоре встретятся, чтобы обсудить поставки средств противовоздушной обороны и другого оружия.