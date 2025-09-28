В Мелитополе бойцы ГУР уничтожили "буханку" с российскими операторами дронов (видео)
На закрытой базе оккупантов в Мелитополе бойцы украинской разведки провели спецоперацию, в результате которой ликвидировали четырех российских операторов дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
В субботу, 27 сентября, на территории авиагородка во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошел мощный взрыв. Закрытая военная база российских захватчиков находилась под охраной, которая не помешала украинским разведчикам.
В ходе сложной и результативной операции был уничтожен автомобиль УАЗ, известный как "буханка". Внутри машины находились по меньшей мере четверо военных РФ - операторы беспилотных летательных аппаратов, которые погибли в результате взрыва.
Ликвидация вражеского автомобиля со специалистами по управлению дронами стала важным ударом по возможностям оккупантов осуществлять воздушную разведку и атаки на позиции украинских сил.
Спецоперации ГУР
Недавно украинские спецназовцы провели очередную успешную операцию во временно оккупированном Крыму, уничтожив два транспортных Ан-26 и несколько РЛС.
Напомним, мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" впервые в истории уничтожили два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" во временно оккупированном Крыму. Также был поражен очередной многоцелевой вертолет оккупантов Ми-8.
Ранее бойцы ГУР в Крыму уничтожили сразу несколько ключевых систем российской ПВО и связи, среди которых комплекс С-400.