В Мелитополе бойцы ГУР уничтожили "буханку" с российскими операторами дронов (видео)

На закрытой базе оккупантов в Мелитополе бойцы украинской разведки провели спецоперацию, в результате которой ликвидировали четырех российских операторов дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

В субботу, 27 сентября, на территории авиагородка во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошел мощный взрыв. Закрытая военная база российских захватчиков находилась под охраной, которая не помешала украинским разведчикам.

В ходе сложной и результативной операции был уничтожен автомобиль УАЗ, известный как "буханка". Внутри машины находились по меньшей мере четверо военных РФ - операторы беспилотных летательных аппаратов, которые погибли в результате взрыва.

Ликвидация вражеского автомобиля со специалистами по управлению дронами стала важным ударом по возможностям оккупантов осуществлять воздушную разведку и атаки на позиции украинских сил.