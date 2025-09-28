ua en ru
Вс, 28 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Мелитополе бойцы ГУР уничтожили "буханку" с российскими операторами дронов (видео)

Мелитополь, Воскресенье 28 сентября 2025 13:58
UA EN RU
В Мелитополе бойцы ГУР уничтожили "буханку" с российскими операторами дронов (видео) Фото: ликвидировано авто с операторами дронов оккупантов (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

На закрытой базе оккупантов в Мелитополе бойцы украинской разведки провели спецоперацию, в результате которой ликвидировали четырех российских операторов дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

В субботу, 27 сентября, на территории авиагородка во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошел мощный взрыв. Закрытая военная база российских захватчиков находилась под охраной, которая не помешала украинским разведчикам.

В ходе сложной и результативной операции был уничтожен автомобиль УАЗ, известный как "буханка". Внутри машины находились по меньшей мере четверо военных РФ - операторы беспилотных летательных аппаратов, которые погибли в результате взрыва.

Ликвидация вражеского автомобиля со специалистами по управлению дронами стала важным ударом по возможностям оккупантов осуществлять воздушную разведку и атаки на позиции украинских сил.

Спецоперации ГУР

Недавно украинские спецназовцы провели очередную успешную операцию во временно оккупированном Крыму, уничтожив два транспортных Ан-26 и несколько РЛС.

Напомним, мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" впервые в истории уничтожили два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" во временно оккупированном Крыму. Также был поражен очередной многоцелевой вертолет оккупантов Ми-8.

Ранее бойцы ГУР в Крыму уничтожили сразу несколько ключевых систем российской ПВО и связи, среди которых комплекс С-400.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мелитополь ГУР Война в Украине
Новости
Трамп захотел ввести войска в "опустошенный войной" Портленд
Трамп захотел ввести войска в "опустошенный войной" Портленд
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"