В Мелітополі бійці ГУР знищили "буханку" з російськими операторами дронів (відео)

Мелітополь , Неділя 28 вересня 2025 13:58
В Мелітополі бійці ГУР знищили "буханку" з російськими операторами дронів (відео) Фото: ліквідовано авто з операторами дронів окупантів (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

На закритій базі окупантів у Мелітополі бійці української розвідки провели спецоперацію, внаслідок якої ліквідували чотирьох російських операторів дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

У суботу, 27 вересня, на території авіамістечка у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області стався потужний вибух. Закрита військова база російських загарбників перебувала під охороною, яка не завадила українським розвідникам.

У ході складної та результативної операції було знищено автомобіль УАЗ, відомий як "буханка". Усередині машини перебували щонайменше четверо військових РФ - оператори безпілотних літальних апаратів, які загинули внаслідок вибуху.

Ліквідація ворожого автомобіля з фахівцями з управління дронами стала важливим ударом по можливостях окупантів здійснювати повітряну розвідку та атаки на позиції українських сил.

Спецоперації ГУР

Нещодавно українські спецпризначенці провели чергову успішну операцію у тимчасово окупованому Криму, знищивши два транспортні Ан-26 та кілька РЛС.

Нагадаємо, майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вперше в історії знищили два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" в тимчасово окупованому Криму. Також був уражений черговий багатоцільовий гелікоптер окупантів Мі-8.

Раніше бійці ГУР у Криму знищили одразу кілька ключових систем російської ППО та зв’язку, серед яких комплекс С-400.

Війна в Україні
