В Мелітополі бійці ГУР знищили "буханку" з російськими операторами дронів (відео)

На закритій базі окупантів у Мелітополі бійці української розвідки провели спецоперацію, внаслідок якої ліквідували чотирьох російських операторів дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

У суботу, 27 вересня, на території авіамістечка у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області стався потужний вибух. Закрита військова база російських загарбників перебувала під охороною, яка не завадила українським розвідникам.

У ході складної та результативної операції було знищено автомобіль УАЗ, відомий як "буханка". Усередині машини перебували щонайменше четверо військових РФ - оператори безпілотних літальних апаратів, які загинули внаслідок вибуху.

Ліквідація ворожого автомобіля з фахівцями з управління дронами стала важливим ударом по можливостях окупантів здійснювати повітряну розвідку та атаки на позиції українських сил.