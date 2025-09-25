ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Крыму "Призраки" ГУР сожгли два самолета Ан-26 и радиолокационные станции врага

Крым, Четверг 25 сентября 2025 09:20
UA EN RU
В Крыму "Призраки" ГУР сожгли два самолета Ан-26 и радиолокационные станции врага Фото: спецназовцы ГУР уничтожили самолеты и российские РЛС (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Украинские спецназовцы провели очередную успешную операцию во временно оккупированном Крыму, уничтожив два транспортных Ан-26 и несколько РЛС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" сожгли два транспортных самолета Ан-26, которые находились на аэродроме российских захватчиков.

Кроме авиации, под удар попали и объекты противовоздушной обороны. "Призраки" поразили российскую радиолокационную станцию надводной обстановки, а также береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1".

Напомним, мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" впервые в истории уничтожили два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" во временно оккупированном Крыму. Также был поражен очередной многоцелевой вертолет оккупантов Ми-8.

Ранее спецподразделение ГУР "Призраки" уничтожило в Крыму сразу несколько ключевых систем российской ПВО и связи, среди которых комплекс С-400.

В начале лета украинские дроны спецподразделения "Призраки" также успешно поразили российскую систему ПВО С-400 в Крыму. Под удар попали радары управления и обнаружения, а также пусковая установка.

Кроме того, в оккупированном россиянами Крыму, недалеко от города Саки, была уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Читайте РБК-Украина в Google News
Крым ГУР
Новости
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
ВСУ сбили российский Су-34, который сбрасывал авиабомбы на Запорожье
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"