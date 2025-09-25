В Крыму "Призраки" ГУР сожгли два самолета Ан-26 и радиолокационные станции врага

Украинские спецназовцы провели очередную успешную операцию во временно оккупированном Крыму, уничтожив два транспортных Ан-26 и несколько РЛС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

Кроме авиации, под удар попали и объекты противовоздушной обороны. "Призраки" поразили российскую радиолокационную станцию надводной обстановки, а также береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1".

Бойцы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" сожгли два транспортных самолета Ан-26, которые находились на аэродроме российских захватчиков.

Напомним, мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" впервые в истории уничтожили два вражеских самолета-амфибии Бе-12 "Чайка" во временно оккупированном Крыму. Также был поражен очередной многоцелевой вертолет оккупантов Ми-8.

Ранее спецподразделение ГУР "Призраки" уничтожило в Крыму сразу несколько ключевых систем российской ПВО и связи, среди которых комплекс С-400.

В начале лета украинские дроны спецподразделения "Призраки" также успешно поразили российскую систему ПВО С-400 в Крыму. Под удар попали радары управления и обнаружения, а также пусковая установка.

Кроме того, в оккупированном россиянами Крыму, недалеко от города Саки, была уничтожена радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф".