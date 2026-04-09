Мелания Трамп открестилась от связей с Эпштейном

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелании Трамп.

Опровержение связей с Эпштейном

Первая леди подчеркнула, что никогда не была подругой Эпштейна и не имела отношений с ним или его сообщницей Гилейн Максвелл.

По ее словам, она случайно встречалась с ними на публичных мероприятиях в Нью-Йорке или Палм-Бич, поскольку это было привычным для тогдашних социальных кругов.

"Я никогда не дружила с Эпштейном. Нас с Дональдом время от времени приглашали на те же вечеринки, что и Эпштейна, поскольку пересечение социальных кругов является распространенным явлением", - отметила она.

Также она опровергла слухи о том, что именно Эпштейн познакомил ее с будущим мужем. Трамп утверждает, что встретила Дональда на вечеринке в 1998 году, тогда как с Эпштейном впервые увидела только в 2000 году.

Защита репутации и суды

Мелания Трамп назвала обвинения в свой адрес политически мотивированными и направленными на очернение ее имени. Она подчеркнула, что ее имя никогда не фигурировало в судебных документах или показаниях свидетелей по делу Эпштейна.

"Мои адвокаты и я успешно боролись с этой необоснованной ложью и будем продолжать без колебаний поддерживать мою безупречную репутацию", - заявила Трамп, добавив, что ряд изданий и лиц уже были вынуждены публично извиниться за клевету.

Призыв к Конгрессу

Мелания Трамп выступила с инициативой дать возможность женщинам, которые выжили после преступлений Эпштейна, свидетельствовать перед законодателями.

"Я призываю Конгресс обеспечить женщинам, которые стали жертвами Эпштейна, публичные слушания... Каждая женщина должна иметь свой день, чтобы рассказать свою историю публично", - подытожила она.