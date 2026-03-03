ua en ru
"Первая леди творит историю": жена Трампа возглавила заседание Совбеза ООН

Вторник 03 марта 2026 07:30
UA EN RU
"Первая леди творит историю": жена Трампа возглавила заседание Совбеза ООН Фото: первая леди США Мелания Трамп (Gety Images)
Автор: Маловичко Юлия

Первая леди США Мелания Трамп сегодня официально вошла в историю Организации Объединенных Наций - она взяла на себя руководство Советом Безопасности от имени США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН и Белый дом.

Читайте также: Впервые в истории: Мелания Трамп возглавит заседание Совбеза ООН

"Первая леди Мелания Трамп сегодня творит историю в Организации Объединенных Наций, беря на себя руководство от имени Соединенных Штатов во время председательства в Совете Безопасности, подчеркивая роль образования в содействии толерантности и глобальному миру", - говорится в сообщении на сайте ООН.

Это первый случай в истории ООН, когда действующая первая леди США председательствует на заседании этого органа. Также это впервые, когда любая первая леди или первый джентльмен мира выполняет такую роль.

Событие состоялось в рамках председательства США в Совете Безопасности, которое по ротации началось в марте 2026 года.

Заседание посвятили вопросам образования, новейших технологий и глобальной безопасности. Брифинг провела заместитель Генсека ООН Розмари ДиКарло, а Мелания Трамп открыла встречу посланием о том, что мир не обязательно должен быть хрупким.

Она подчеркнула необходимость воспитывать новое поколение лидеров через получение знаний и понимание культурных норм. Первая леди США выразила уверенность в том, что именно образование является самым надежным фундаментом для стабильности в мире.

Отдельное внимание Мелания Трамп уделила искусственному интеллекту и его роли в современном обществе. Она назвала нынешнее время "эрой воображения", где технологии помогают преодолевать границы и идеологические барьеры.

По словам первой леди, искусственный интеллект демократизирует знания и делает их доступными для каждого. Это позволяет людям быстрее узнавать о верованиях и обычаях других народов без необходимости путешествовать. Такой подход помогает заменить страх перед неизвестным на искреннее сочувствие и уважение.

Также поднималась тема технологического неравенства в мире - первая леди призвала страны объединиться, чтобы предоставить возможность каждому реализовать свой потенциал.

Заседание проходило с участием представителей всех ключевых стран мира, включая Великобританию, Францию, Китай и другие государства.

Напомним, Мелания Трамп 12 февраля вернула домой украинских детей, которых вывезли в РФ после начала войны России против Украины.

Как известно, еще летом Мелания Трамп написала письмо российскому диктатору Владимиру Путину. В нем она призвала защитить украинских детей, которые были депортированы в Россию.

