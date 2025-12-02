Meest закрыл все отделения в Донецкой области: что будет с посылками

В мобильном приложении Meest появилось сообщение о закрытии пунктов выдачи. Информацию подтвердили на горячей линии: отделения в Краматорске и Славянске уже не работают, и во всей Донецкой области пока нет ни одного активного отделения Meest.

В контакт-центре объяснили, что работа приостановлена из-за угрозы обстрелов и общей опасности для клиентов и персонала.

Что будет с посылками

В комментариях под одним из сообщений Meest в Facebook отмечают, что заказы, которые должны были доставить в Донецкую область, переадресовывают в отделения "Укрпочты".



Компания сообщает, что начала переадресовывать в отделения другого почтового оператора (скриншот: facebook.com/MeestPoshta)

Клиенты также могут самостоятельно изменить адрес доставки - достаточно позвонить на горячую линию Meest и сообщить номер своей посылки.