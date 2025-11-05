ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Краматорске россияне ударили по спасателям, есть пострадавшие (фото)

Краматорск, Среда 05 ноября 2025 12:28
UA EN RU
В Краматорске россияне ударили по спасателям, есть пострадавшие (фото) Фото: в Краматорске россияне ударили по спасателям (t.me/kramatorsk_rada)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация нанесла очередной удар по городу Краматорск, который расположен в Донецкой области. Известно о пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Краматорска.

По предварительным данным, около 09:10 среды, 5 ноября, российские войска нанесли три удара по городу. Под обстрел утонула спасательная часть и промышленная зона.

Известно, что в результате обстрела ранены две женщины - 72 и 66 лет рождения. Им оказывается медицинская помощь.

"Устанавливаем окончательные последствия российского террора. Работают все соответствующие службы", - сообщили власти.

Фото: в Краматорске россияне ударили по спасателям (t.me/kramatorsk_rada)

Стоит напомнить, что сегодня утром российские войска атаковали ударным беспилотником автомобиль спасателей. В результате обстрела четыре человека получили ранения.

"Российский fpv-дрон ударил по микроавтобусу, который двигался по автодороге. Транспортное средство уничтожено", - рассказали в ОГА.

Удары по Краматорску

В ночь на 14 сентября оккупанты нанесли авиаудар бомбами ФАБ-250 по центральной части города. В результате атаки пострадали 19 человек, повреждены 35 многоэтажек, несколько учебных заведений, административные здания, банк и магазины.

Ранее, 8 сентября, российские войска ударили по спасателям во время ликвидации пожара, а затем - в третий раз за неделю - атаковали ветровой генератор вблизи города.

Оккупанты также активно используют дроны для атак на Краматорск и окружающие территории. 24 октября они пытались поразить беспилотником пассажирский поезд, однако без успеха.

Днем ранее, 23 октября, в Краматорске погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова (Грамова) и оператор Евгений Кармазин - их авто было целенаправленно поражено российским дроном.

Вчера Россия снова нанесла дроновой удар по городу Краматорск.

Читайте РБК-Украина в Google News
Краматорск ГСЧС Война в Украине
Новости
РФ атаковала Украину 80 дронами: большинство из них сбили силы ПВО, есть попадания
РФ атаковала Украину 80 дронами: большинство из них сбили силы ПВО, есть попадания
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место