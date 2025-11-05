В Краматорске россияне ударили по спасателям, есть пострадавшие (фото)
Российская Федерация нанесла очередной удар по городу Краматорск, который расположен в Донецкой области. Известно о пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городской совет Краматорска.
По предварительным данным, около 09:10 среды, 5 ноября, российские войска нанесли три удара по городу. Под обстрел утонула спасательная часть и промышленная зона.
Известно, что в результате обстрела ранены две женщины - 72 и 66 лет рождения. Им оказывается медицинская помощь.
"Устанавливаем окончательные последствия российского террора. Работают все соответствующие службы", - сообщили власти.
Стоит напомнить, что сегодня утром российские войска атаковали ударным беспилотником автомобиль спасателей. В результате обстрела четыре человека получили ранения.
"Российский fpv-дрон ударил по микроавтобусу, который двигался по автодороге. Транспортное средство уничтожено", - рассказали в ОГА.
Удары по Краматорску
В ночь на 14 сентября оккупанты нанесли авиаудар бомбами ФАБ-250 по центральной части города. В результате атаки пострадали 19 человек, повреждены 35 многоэтажек, несколько учебных заведений, административные здания, банк и магазины.
Ранее, 8 сентября, российские войска ударили по спасателям во время ликвидации пожара, а затем - в третий раз за неделю - атаковали ветровой генератор вблизи города.
Оккупанты также активно используют дроны для атак на Краматорск и окружающие территории. 24 октября они пытались поразить беспилотником пассажирский поезд, однако без успеха.
Днем ранее, 23 октября, в Краматорске погибли журналистка телеканала Freedom Елена Губанова (Грамова) и оператор Евгений Кармазин - их авто было целенаправленно поражено российским дроном.
Вчера Россия снова нанесла дроновой удар по городу Краматорск.