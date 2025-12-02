Meest закрив усі відділення у Донецькій області: що буде з посилками

У мобільному застосунку Meest з’явилося повідомлення про закриття пунктів видачі. Інформацію підтвердили на гарячій лінії: відділення у Краматорську та Слов’янську вже не працюють, і в усій Донецькій області наразі немає жодного активного відділення Meest.

У контакт-центрі пояснили, що роботу припинено через загрозу обстрілів та загальну небезпеку для клієнтів і персоналу.

Що буде з посилками

У коментарях під одним із дописів Meest у Facebook зазначають, що замовлення, які мали доставити на Донеччину, переадресовувати до відділень "Укрпошти".



Компанія повідомляє, що почала переадресовувати до відділень іншого поштового оператора (скриншот: facebook.com/MeestPoshta)

Клієнти також можуть самостійно змінити адресу доставки - достатньо зателефонувати на гарячу лінію Meest і повідомити номер своєї посилки.