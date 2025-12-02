Meest закрив усі відділення у Донецькій області: що буде з посилками

У Донецькій області припинили роботу всі відділення міжнародного поштового оператора Meest. Компанія тимчасово не приймає та не видає посилки через різке погіршення безпекової ситуації в регіоні.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на компанію та "Суспільне Донбас".
У мобільному застосунку Meest з’явилося повідомлення про закриття пунктів видачі. Інформацію підтвердили на гарячій лінії: відділення у Краматорську та Слов’янську вже не працюють, і в усій Донецькій області наразі немає жодного активного відділення Meest.
У контакт-центрі пояснили, що роботу припинено через загрозу обстрілів та загальну небезпеку для клієнтів і персоналу.
У коментарях під одним із дописів Meest у Facebook зазначають, що замовлення, які мали доставити на Донеччину, переадресовувати до відділень "Укрпошти".
Компанія повідомляє, що почала переадресовувати до відділень іншого поштового оператора (скриншот: facebook.com/MeestPoshta)
Клієнти також можуть самостійно змінити адресу доставки - достатньо зателефонувати на гарячу лінію Meest і повідомити номер своєї посилки.
Нагадаємо, російські війська постійно обстрілюють місто Краматорськ. Так, 1 грудня вони атакували житловий мікрорайон і приватний сектор, поранивши щонайменше чотирьох людей та пошкодивши багатоповерхівку.
29 листопада після двох ворожих ударів у Краматорську загорівся центральний ринок. Близько 16:43 російські війська атакували цивільні об’єкти, після чого міська рада оприлюднила фото масштабної пожежі на критому ринку.
5 листопада окупанти обстріляли рятувальну частину та промислову зону, тоді були поранені дві жінки. 4 листопада російські дрони влучили у службовий автомобіль ДСНС та пасажирський автобус.
На початку листопада "Укрзалізниця" тимчасово обмежила рух поїздів у напрямку Краматорська через погіршення безпекової ситуації. Пасажирів п’яти поїздів попереджають про зміну кінцевої станції в день відправлення, а для доїзду організовують автобусні шатли. Також обмежено приміське сполучення в області.