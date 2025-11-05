Без поездов в Славянск и Краматорск. "Укрзализныця" прекратила движение в Донецкую область

"Укрзализныця" временно ограничила движение поездов Краматорского направления до границ Харьковской области из-за ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой областной государственной администрации Вадима Филашкина и сообщение "Укрзализныци ".

"Решение продиктовано факторами безопасности, поэтому пассажиры всех 5 поездов дальнего следования Краматорского направления получают детализированные оповещения о конечной станции в приложении УЗ непосредственно в день отправки", - сообщил он.

По словам Филашкина, сейчас организуются автобусные шаттлы между Краматорском-Славянском и временной конечной станцией.

Кроме того, временно ограничивают движение пригородного движения в Донецкой области, в частности сообщений Бантышево - Краматорск и Славянск - Райгородок.

"Безопасность людей - важнейший приоритет. Совместно с Силами Обороны, правоохранителями и Укрзализныцей следим за ситуацией - восстановим движение, как только это станет возможным", - подчеркнул глава ОГА.

В "Укрзализныце" сообщили, что проводники и работники вокзалов сопровождают пассажиров во время пересадки и помогают им сориентироваться на месте.