Без поездов в Славянск и Краматорск. "Укрзализныця" прекратила движение в Донецкую область

Украина, Среда 05 ноября 2025 20:27
Без поездов в Славянск и Краматорск. "Укрзализныця" прекратила движение в Донецкую область Фото: пять поездов Краматорского направления курсируют до границ Харьковской области (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Валерий Ульяненко

"Укрзализныця" временно ограничила движение поездов Краматорского направления до границ Харьковской области из-за ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой областной государственной администрации Вадима Филашкина и сообщение"Укрзализныци".

"Решение продиктовано факторами безопасности, поэтому пассажиры всех 5 поездов дальнего следования Краматорского направления получают детализированные оповещения о конечной станции в приложении УЗ непосредственно в день отправки", - сообщил он.

По словам Филашкина, сейчас организуются автобусные шаттлы между Краматорском-Славянском и временной конечной станцией.

Кроме того, временно ограничивают движение пригородного движения в Донецкой области, в частности сообщений Бантышево - Краматорск и Славянск - Райгородок.

"Безопасность людей - важнейший приоритет. Совместно с Силами Обороны, правоохранителями и Укрзализныцей следим за ситуацией - восстановим движение, как только это станет возможным", - подчеркнул глава ОГА.

В "Укрзализныце" сообщили, что проводники и работники вокзалов сопровождают пассажиров во время пересадки и помогают им сориентироваться на месте.

Напомним, в 2026 году "Укрзализныця" планирует повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки почти на 40%. Это необходимо для покрытия растущих убытков от пассажирских перевозок (прогнозируется, что в 2025 году они могут достичь 25 млрд гривен).

Кроме того, правительство запустило программу "УЗ-3000", которая предусматривает бесплатные поездки для украинцев - читайте о том, как она будет действовать, в материале РБК-Украина.

