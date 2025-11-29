Россияне атаковали рынок в Краматорске, начался пожар (фото, видео)

Российские оккупанты вечером 29 ноября нанесли удар по Краматорску в Донецкой области. Под прицелом врага оказалась гражданская инфраструктура, пострадавшая в результате атаки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Краматорский городской совет.
"Краматорск подвергся вражескому удару. В 16:43 российские войска нанесли два удара по гражданской инфраструктуре. Устанавливаем последствия обстрела, работают все соответствующие службы", - сообщили в городском совете.
Позже там добавили, что в результате атаки РФ ранения получила местная жительница 1989 года рождения. Ее госпитализировали, она находится в среднем состоянии тяжести. Также горсовет показал фото с места российского удара.
Местные каналы сообщили, что было два прилета в район Центрального рынка Краматорска. После взрывов вспыхнул сильный пожар. Также был опубликован ряд фото и видео с места атаки россиян.
Напомним, что в ночь на 14 сентября российские оккупанты также нанесли удар авиабомбами ФАБ-250 по центральной части города. Тогда пострадали 19 человек, были повреждены 35 многоэтажек, несколько учебных заведений, административные здания, банк и магазины.
5 ноября россияне нанесли очередной удар по городу Краматорск Донецкой области. Под обстрел утонула спасательная часть и промышленная зона, были пострадавшие. Днем ранее российская армия нанесла дроновой удар по Краматорску. Также оккупанты атаковали дронами автомобиль спасателей ГСЧС и пассажирский автобус с людьми.