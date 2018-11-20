Меджліс закликає не допустити обрання главою Інтерполу представника РФ

Фото: Рефат Чубаров (https://twitter.com/UKRinPL)

За словами Чубарова, призначення Прокопчука призведе до руйнування цілей і базових принципів організації

Меджліс кримськотатарського народу закликає не допустити обрання главою Інтерполу представника Російської Федерації (РФ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, опубліковану головою Меджлісу Рефатом Чубаровим на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, обрання президентом Інтерполу представника Російської Федерації призведе до руйнування цілей і базових принципів цієї організації.

"В результаті чого, у світі може виникнути ситуація, коли тоталітарні і авторитарні держави, отримавши контроль над всіма механізмами і базами даних Інтерполу, перетворять сам Інтерпол ще один інструмент масового придушення прав і свобод людини", - зазначив Чубаров.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить Олександр Прокопчук. Він також зазначив, що таке призначення "є абсурдним і таким, що суперечить духу і цілям організації".

Крім того, депутат Європарламенту Ребекка Хармс заявила, що країни Євросоюзу повинні вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіянин.

Раніше РБК-Україна також писало, що постійний представник України при ОБСЄ Ігор Прокопчук доводиться братом кандидату на пост глави Інтерполу від Російської Федерації Олександру Прокопчуку.