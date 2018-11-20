Меджлис призывает не допустить избрания главой Интерпола представителя РФ

Фото: Рефат Чубаров (https://twitter.com/UKRinPL)

По словам Чубарова, назначение Прокопчука приведет к разрушению целей и базовых принципов организации

Меджлис крымскотатарского народа призывает не допустить избрания главой Интерпола представителя Российской Федерации (РФ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное главой Меджлиса Рефатом Чубаровым на своей странице в Facebook.

По его словам, избрание президентом Интерпола представителя Российской Федерации приведет к разрушению целей и базовых принципов данной организации.

"В результате чего, в мире может возникнуть ситуация, когда тоталитарные и авторитарные государства, получив контроль над всеми механизмами и базами данных Интерпола, превратят сам Интерпол в еще один инструмент массового подавления прав и свобод человека", - отметил Чубаров.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина может приостановить членство в Интерполе, если его возглавит Александр Прокопчук. Он также отметил, что такое назначение "является абсурдным и противоречащим духу и целям организации".

Кроме того, депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что страны Евросоюза должны выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин.

Ранее РБК-Украина также писало, что постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук приходится братом кандидату на пост главы Интерпола от Российской Федерации Александру Прокопчуку.