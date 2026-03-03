Медведчука снова будут судить, но не за госизмену

Дело бывшего нардепа о присвоении государственного нефтепровода, а также отмывании денег передали в суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.
Читайте также: WSJ раскрыл подробности обмена Медведчука на "азовцев"
Правоохранители не называют имя подозреваемого, но детали дела свидетельствуют, что речь о Викторе Медведчуке.
По данным следствия, в течение 2015-2018 годов бывший нардеп создал и возглавил организованную группу, целью которой было хищение государственного имущества. Речь идет о стратегическом нефтепродуктопроводе, стоимость которого на момент совершения преступления оценивалась в 1,4 млрд гривен.
Для реализации плана злоумышленники использовали:
После установления контроля над объектом участники группы эксплуатировали его в собственных интересах. Следствие установило, что злоумышленники легализовали более 29,9 млн евро доходов, полученных преступным путем от работы трубопровода.
Экс-нардеп находится на территории РФ, поэтому расследование проводилось заочно. Ему инкриминируют:
Материалы для других участников схемы выделены в отдельное производство, все они находятся в розыске.
Магистральный нефтепродуктопровод "Самара - Западное направление" протяженностью около 800 км долгое время был предметом масштабных судебных манипуляций.
Несмотря на решение судов 2014-2015 годов о возвращении объекта государству, в 2017 году Хозяйственный суд Ровенской области на основании заведомо ложного заключения эксперта передал "трубу" компании "ПрикарпатЗападтранс".
Следствие СБУ и НАБУ установило, что за этой схемой стоял нардеп Виктор Медведчук в координации с тогдашним высшим руководством Украины и РФ.