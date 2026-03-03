RU

Медведчука снова будут судить, но не за госизмену

Фото: Виктор Медведчук (ssu.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Дело бывшего нардепа о присвоении государственного нефтепровода, а также отмывании денег передали в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Telegram.

Читайте также: WSJ раскрыл подробности обмена Медведчука на "азовцев"

Правоохранители не называют имя подозреваемого, но детали дела свидетельствуют, что речь о Викторе Медведчуке. 

Детали преступной схемы

По данным следствия, в течение 2015-2018 годов бывший нардеп создал и возглавил организованную группу, целью которой было хищение государственного имущества. Речь идет о стратегическом нефтепродуктопроводе, стоимость которого на момент совершения преступления оценивалась в 1,4 млрд гривен.

Для реализации плана злоумышленники использовали:

  • заведомо ложные выводы экспертов в судах;
  • злоупотребление полномочиями на разных уровнях госуправления.

Легализация миллионов евро

После установления контроля над объектом участники группы эксплуатировали его в собственных интересах. Следствие установило, что злоумышленники легализовали более 29,9 млн евро доходов, полученных преступным путем от работы трубопровода.

Заочное правосудие

Экс-нардеп находится на территории РФ, поэтому расследование проводилось заочно. Ему инкриминируют:

  • организацию завладения имуществом в особо крупных размерах;
  • отмывание средств;
  • злоупотребление полномочиями;
  • подделку экспертных выводов.

Материалы для других участников схемы выделены в отдельное производство, все они находятся в розыске.

"Труба Медведчука"

Магистральный нефтепродуктопровод "Самара - Западное направление" протяженностью около 800 км долгое время был предметом масштабных судебных манипуляций.

Несмотря на решение судов 2014-2015 годов о возвращении объекта государству, в 2017 году Хозяйственный суд Ровенской области на основании заведомо ложного заключения эксперта передал "трубу" компании "ПрикарпатЗападтранс".

Следствие СБУ и НАБУ установило, что за этой схемой стоял нардеп Виктор Медведчук в координации с тогдашним высшим руководством Украины и РФ.

