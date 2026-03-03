Медведчука знову судитимуть, але не за держзраду

Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але деталі справи свідчать, що йдеться про Віктора Медведчука.

Деталі злочинної схеми

За даними слідства, протягом 2015-2018 років колишній нардеп створив та очолив організовану групу, метою якої було розкрадання державного майна. Йдеться про стратегічний нафтопродуктопровід, вартість якого на момент скоєння злочину оцінювалася в 1,4 млрд гривень.

Для реалізації плану зловмисники використовували:

завідомо неправдиві висновки експертів у судах;

зловживання повноваженнями на різних рівнях держуправління.

Легалізація мільйонів євро

Після встановлення контролю над об'єктом учасники групи експлуатували його у власних інтересах. Слідство встановило, що зловмисники легалізували понад 29,9 млн євро доходів, отриманих злочинним шляхом від роботи трубопроводу.

Заочне правосуддя

Екснардеп перебуває на території РФ, тому розслідування проводилося заочно. Йому інкримінують:

організацію заволодіння майном в особливо великих розмірах;

відмивання коштів;

зловживання повноваженнями;

підробку експертних висновків.

Матеріали для інших учасників схеми виділено в окреме провадження, усі вони перебувають у розшуку.