Медведчука знову судитимуть, але не за держзраду

Справу колишнього нардепа про привласнення державного нафтопроводу, а також відмивання грошей передали до суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора в Telegram.
Читайте також: WSJ розкрив подробиці обміну Медведчука на "азовців"
Правоохоронці не називають ім'я підозрюваного, але деталі справи свідчать, що йдеться про Віктора Медведчука.
За даними слідства, протягом 2015-2018 років колишній нардеп створив та очолив організовану групу, метою якої було розкрадання державного майна. Йдеться про стратегічний нафтопродуктопровід, вартість якого на момент скоєння злочину оцінювалася в 1,4 млрд гривень.
Для реалізації плану зловмисники використовували:
Після встановлення контролю над об'єктом учасники групи експлуатували його у власних інтересах. Слідство встановило, що зловмисники легалізували понад 29,9 млн євро доходів, отриманих злочинним шляхом від роботи трубопроводу.
Екснардеп перебуває на території РФ, тому розслідування проводилося заочно. Йому інкримінують:
Матеріали для інших учасників схеми виділено в окреме провадження, усі вони перебувають у розшуку.
Магістральний нафтопродуктопровід "Самара - Західний напрямок" протяжністю близько 800 км довгий час був предметом масштабних судових маніпуляцій.
Незважаючи на рішення судів 2014-2015 років про повернення об'єкта державі, 2017 року Господарський суд Рівненської області на підставі завідомо неправдивого висновку експерта передав "трубу" компанії "ПрикарпатЗахідтранс".
Слідство СБУ і НАБУ встановило, що за цією схемою стояв нардеп Віктор Медведчук у координації з тодішнім вищим керівництвом України і РФ.