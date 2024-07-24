Медведчук получил подозрение в деле нефтепровода "Самара - Западное направление"

Бывший нардеп, олигарх Виктор Медведчук получил подозрение сразу по четырем статьям по делу нефтепровода "Самара - Западное направление". То же касается его сообщников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"СБУ и НАБУ собрали масштабную доказательную базу по делу нефтепровода "Самара - Западное направление" и сообщили о подозрении Медведчуку и его сообщникам", - говорится в сообщении.

В частности, правоохранители собрали доказательную базу, которая доказывает незаконность приватизации государственного нефтепровода "Самара-Западное направление" в 2015 году.

"Сейчас о подозрении сообщено экс-нардепу Виктору Медведчуку и четырем представителям бывшего топменеджмента "Прикарпатзападтранса", которые завладели и управляли нефтепроводом", - конкретизировали в СБУ, добавив, что подозрение объявлено сразу по четырем статьям.

Детали дела

По материалам дела, организатором схемы по незаконной приватизации выступил подозреваемый СБУ в государственной измене экс-нардеп Виктор Медведчук.

Согласно имеющимся данным, он начал ее реализацию в 2015 году и действовал в четкой координации с тогдашним высшим политическим руководством Украины и РФ. В схему Медведчук привлек третьих лиц, которые в дальнейшем получили руководящие должности на предприятии, что "приватизировало" указанный нефтепровод.

После завладения "трубой" Медведчук и его сообщники обеспечили ее функционирование через предприятие "Прикарпатзападтранс", а полученные прибыли выводили на счета аффилированных зарубежных компаний и распределяли между собой.

Соответствующая информация подкреплена доказательствами, находящимися в распоряжении НАБУ и СБУ, а также показаниями самого Виктора Медведчука, полученными до обмена с РФ.

Что известно о нефтепроводе

Как свидетельствуют материалы производства, нефтепродуктопровод "Самара - Западное направление" после распада СССР остался в собственности России.

Начиная с 2005 года, Украина через суды доказывала свое право на владение им, и только в 2014-2015 годах это право подтвердили Апелляционный и Высший хозяйственный суды.

Впрочем, при поддержке тогдашнего высшего руководства Украины Медведчуку удалось отменить это решение через Ровенский хозяйственный суд и оформить продажу нефтепродуктопровода швейцарской компании, фактически контролируемой участниками схемы.

С мая 2019 года прокачка дизеля через нефтепровод была заблокирована для его возвращения в государственную собственность, а правоохранительные органы исследовали законность приватизации.

В январе 2024 года Верховный суд Украины окончательно признал украинскую часть нефтепровода государственной собственностью.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.