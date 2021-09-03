Медведчука залишили під арештом, а в РФ пригрозили контрзаходами в разі вступу України до НАТО: новини за 2 вересня

Народному депутату Віктору Медведчуку продовжили домашній арешт ще на 60 діб, США виділили Україні 45 млн доларів гуманітарної допомоги, в Україні йде сильне похолодання. Детальніше про те, що сталося в четвер, 2 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

Медведчука залишили під арештом ще на два місяці

Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука ще на 60 діб. Рішення було прийнято 2 вересня.

Медведчука підозрюють у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Йому грозить від 12 років в'язниці до довічного.

У Росії пригрозили контрзаходами у разі вступу України до НАТО

Можливий вступ України до НАТО призведе до того, що Російська Федерація прийме контрзаходи. Зокрема, проведе перебалансування ситуації. За словами, прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, вступ України до НАТО становить небезпеку для Москви.

"Тому що НАТО таким чином продовжить залучення своєї військової інфраструктури до наших кордонів. Це питання, яке спричинить необхідність прийняття якихось контрзаходів, з тим щоб провести перебалансування ситуації і на 100% забезпечити безпеку наших кордонів", - зазначив він.

США виділили Україні 45 млн доларів гумдопомоги

Сполучені Штати надали Україні гуманітарну допомогу в розмірі 45 млн доларів. Ці кошти виділили на підтримку 3,4 млн українців, які постраждали і страждають від російської агресії на Донбасі.

Нагадавши, США планують надати Україні додаткову допомогу в боротьбі з COVID, яка включає підтримку холодового ланцюга зберігання вакцин і додаткові 12,8 млн доларів.

Медальний залік дев'ятого дня Паралімпіади-2020: Україна повернулась на п'яте місце рейтингу

В рамках дев'ятого дня Паралімпіади-2020 українські спортсмени відзначились дев'ятьма медалями, серед яких три золоті. Україна, зі свого боку, повернулася на п'яте місце заліку.

Детальніше про те, хто отримав нагороди – в матеріалі РБК-Україна.

Повінь в Нью-Йорку стала першою в історії. Відомо про 8 загиблих

Ураган "Іда" став причиною першої в історії повені в Нью-Йорку (США). На даний момент відомо про не менше восьми загиблих.

Повідомляється, що ураган приніс рекордні опади в середню частину Атлантичного океану і на північний схід США. Зокрема, перша в історії повінь сталася в Нью-Йорку, а в Центральному парку зафіксували найвологішу годину за весь час спостережень (з 20:51 до 21:51) за місцевим часом.

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив надзвичайну ситуацію. Він закликав людей не виходити із домівок.

Троєщина-Осокорки: у Києві з'явиться нова лінія метро (схема)

Метро в Києві оголосило про свої плани побудувати нову лінію підземки, яка з'єднає Троєщину і Осокорки.

За словами парламентарія, Кабінет міністрів виділив 50 мільйонів гривень на коригування проекту Лівобережної лінії метрополітену Троєщина - Осокорки. Також 50 мільйонів гривень спрямували на коригування проекту ділянки Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції "Вокальна" до станції "Райдужна".

Нагадаємо, що перша частина нової лінії буде починатися від вулиці Милославської до станції метро "Лівобережна" і електродепо "Троєщина". На ній буде шість станцій. Про терміни виконання проекту не повідомляється.

Температура стрімко полетить вниз: в Україну йде сильне похолодання

Погода в Україні в перші осінні вихідні неприємно здивує холодною погодою. Місцями можливі короткочасні дощі, а ось температура в нічні години може впасти до +4 градусів.

Детальніше про те, яка погода чекає українців у найближчі кілька днів, читайте в матеріалі Styler.