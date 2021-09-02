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Медведчука залишили під арештом ще на два місяці

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Київ, Четвер 02 вересня 2021 17:42
Медведчука залишили під арештом ще на два місяці Фото: нардеп Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука ще на 60 діб. Рішення було прийнято 2 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію суду.

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Йому грозить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

  • замах на розкрадання природних ресурсів,
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю,
  • антиукраїнська діяльність.

Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на опубліковані журналістами записи телефонних розмов підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука.

Нагадаємо, Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом.

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Віктор Медведчук
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