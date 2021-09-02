Медведчука залишили під арештом ще на два місяці
Фото: нардеп Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Печерський районний суд Києва продовжив домашній арешт народного депутата Віктора Медведчука ще на 60 діб. Рішення було прийнято 2 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію суду.
Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді і порушенні законів і звичаїв війни. Йому грозить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:
- замах на розкрадання природних ресурсів,
- передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю,
- антиукраїнська діяльність.
Раніше президент Володимир Зеленський відреагував на опубліковані журналістами записи телефонних розмов підозрюваного у державній зраді народного депутата Віктора Медведчука.
Нагадаємо, Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом.