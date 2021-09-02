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Медальний залік дев'ятого дня Паралімпіади-2020: Україна повернулась на п'яте місце рейтингу

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Токіо, Четвер 02 вересня 2021 18:07
Медальний залік дев'ятого дня Паралімпіади-2020: Україна повернулась на п'яте місце рейтингу Фото: Україна повернулась на п'яте місце рейтингу Паралімпіади-2020 (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В рамках дев'ятого дня Паралімпіади-2020 українські спортсмени відзначились дев'ятьма медалями, серед яких три золоті. Україна, зі свого боку, повернулася на п'яте місце заліку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету України.

Хто відзначився золотою медаллю:

  • Марія Помазан під час змагань зі штовхання ядра;
  • Владислав Загребельний під час змагань зі стрибків у довжину;
  • Максим Крипак під час змагань з плавання на дистанцію 100 метрів на спині.

Хто відзначився срібною медаллю:

  • Єлизавета Мерешко під час змагань з плавання на дистанцію 400 метрів вільним стилем;
  • Віктор Дідух та Максим Ніколенко під час змагань з настільного тенісу;
  • Антон Коль під час змагань з плавання на дистанцію 50 метрів на спині;
  • Оксана Ботурчук під час змагань з бігу на дистанцію 100 метрів.

Хто відзначився бронзовою медаллю:

  • Денис Остапченко під час змагань з плавання на дистанцію 50 метрів вільним стилем;
  • Олексій Денисюк під час змагань з кульової стрільби з малокаліберного швидкострільного пістолета на дистанції 25 метрів.

Медальний залік дев'ятого дня Паралімпіади-2020: Україна повернулась на п'яте місце рейтингуФото: медальний залік дев'ятого дня Паралімпіади-2020 (Google )

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