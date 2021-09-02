Медальний залік дев'ятого дня Паралімпіади-2020: Україна повернулась на п'яте місце рейтингу
Фото: Україна повернулась на п'яте місце рейтингу Паралімпіади-2020 (Getty Images)
В рамках дев'ятого дня Паралімпіади-2020 українські спортсмени відзначились дев'ятьма медалями, серед яких три золоті. Україна, зі свого боку, повернулася на п'яте місце заліку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного олімпійського комітету України.
Хто відзначився золотою медаллю:
- Марія Помазан під час змагань зі штовхання ядра;
- Владислав Загребельний під час змагань зі стрибків у довжину;
- Максим Крипак під час змагань з плавання на дистанцію 100 метрів на спині.
Хто відзначився срібною медаллю:
- Єлизавета Мерешко під час змагань з плавання на дистанцію 400 метрів вільним стилем;
- Віктор Дідух та Максим Ніколенко під час змагань з настільного тенісу;
- Антон Коль під час змагань з плавання на дистанцію 50 метрів на спині;
- Оксана Ботурчук під час змагань з бігу на дистанцію 100 метрів.
Хто відзначився бронзовою медаллю:
- Денис Остапченко під час змагань з плавання на дистанцію 50 метрів вільним стилем;
- Олексій Денисюк під час змагань з кульової стрільби з малокаліберного швидкострільного пістолета на дистанції 25 метрів.
Фото: медальний залік дев'ятого дня Паралімпіади-2020 (Google )