У Росії пригрозили контрзаходами у разі вступу України до НАТО

Можливий вступ України до НАТО призведе до того, що Російська Федерація прийме контрзаходи. Зокрема, проведе перебалансування ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами, прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, вступ України до НАТО становить небезпеку для Москви. "Тому що НАТО таким чином продовжить залучення своєї військової інфраструктури до наших кордонів. Це питання, яке спричинить необхідність прийняття якихось контрзаходів, з тим щоб провести перебалансування ситуації і на 100% забезпечити безпеку наших кордонів", - зазначив він.