Нью-Йорк затопило через ураган "Іда": людей просять не виходити з домівок
Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив надзвичайну ситуацію через сильні дощі, які призвели до повеней і затоплень в місті. Він закликав людей не виходити із домівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Будь ласка, залишайтеся вдома сьогодні ввечері та дозвольте нашим службам швидкого реагування і службам екстреної допомоги виконувати свою роботу. Тримайтеся якомога далі від метро. Тримайтеся подалі від доріг. Або взагалі не виїжджайте на дороги", - закликав мер.
Відомо, що наслідки тропічного шторму "Іда" призвели до затоплення метрополітену в штаті, через що майже всі лінії підземки припинили свою роботу. Рятувальники евакуювали людей з метрополітену.
Крім того, через негоду були призупинені всі "польотні операції", але згодом влада заявила про поновлення авіарейсів.
Між тим шторм також охопив південну Луїзіану. Також у штаті Нью-Джерсі щонайменше дев'ять будинків були зруйновані.
Нагадаємо, що ураган "Іда" залишив понад мільйон людей штату Луїзіана без світла. Він виявився набагато небезпечнішим, ніж прогнозували метеорологи.
Раніше повідомлялося, що ураган "Іда" змінив напрямок річки в США.