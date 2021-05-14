На Медведчука наділи електронний браслет

Офіс генерального прокурора повідомляє, що на народного депутата Віктора Медведчука наділи електронний браслет. Вчора суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Офісу генпрокурора.

При процедурі був присутній прокурор ОГП.

"Поліція наділа браслет на підозрюваного вчора ввечері в ГУ Нацполіції у Києві", - розповіли в прес-службі.

Нагадаємо, перший заступник генерального прокурора Роман Говда пояснив, що Медведчуку поки не інкримінують фінансування тероризму, бо окупанти в Криму і РФ не визнані терористичними організаціями. Однак це питання розглядається.

Як писало РБК-Україна, вчора Печерський райсуд відхилив клопотання прокуратури про взяття Медведчука під варту з правом внесення застави. Нардепа вирішили відправити під цілодобовий домашній арешт, поклавши на нього зобов'язання.

Сторона звинувачення просила суд відправити парламетарія в СІЗО до 10 липня з правом застави в розмірі 300 млн гривень.

У прокуратурі також відзначали, що в разі доведення провини Медведчуку буде загрожувати до 15 років в'язниці.

Як проходило засідання, ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.