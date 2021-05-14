На Медведчука надели электронный браслет

Офис генерального прокурора сообщает, что на народного депутата Виктора Медведчука надели электронный браслет. Вчера суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Полиция надела браслет на подозреваемого вчера вечером в ГУ Нацполиции в Киеве", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, первый заместитель генерального прокурора Роман Говда объяснил, что Медведчуку пока не инкриминируют финансирования терроризма, так как оккупанты в Крыму и РФ не признаны террористическими организациями. Однако этот вопрос рассматривается.

Как писало РБК-Украина, вчера Печерский райсуд отклонил ходатайство прокуратуры о взятии Медведчука под стражу с правом внесения залога. Нардепа решили отправить под круглосуточный домашний арест, возложив на него обязательства.

Сторона обвинения просила суд отправить парламетария в СИЗО до 10 июля с правом залога в размере 300 млн гривен.

В прокуратуре также отмечали, что в случае доказательства вины Медведчуку будет грозить до 15 лет тюрьмы.

Как проходило заседание, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.