Більше 323 млн гривень доходу, автопарк і бізнес у Криму: Медведчук опублікував декларацію

Фото: Віктор Медведчук (zagittya.com.ua)

Компанії, зареєстровані на дружину Медведчука в Росії, переважно займаються газовою і нафтовою сферою

Народний депутат від ОПЗЖ Віктор Медведчук подав електронну декларацію за 2019 рік. Він і його дружина задекларували річний дохід у більш ніж 323 млн гривень.

Його декларація, опублікована на сайті Нацагенства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Медведчук зазначив, що у його власності 6 ділянок землі 2 будинки. Його дружина володіє 11-ма земельними ділянками та 3-ма будинками. Подружжя володіють майже двома десятками елітних автомобілів. У нардепа - вісім автомобілів марок BMW, Mercedes, Toyota, Renault і MAYBACH, а у його дружини 11 автомобілів, серед яких марки Bentley, Land Rover та Lexus.

Медведчук задекларував колекцію дорогоцінних годин від елітних виробників: Rolex, Breguet, Patek Philippe, та ін (всього 11 годин). В цілому подружжя задекларували десятки предметів розкоші - цінний одяг від топ-брендів (численні сукні, пальто, костюми), прикраси, спортивне обладнання, меблі, антикваріат, та інше.

Також в декларації зазначені антикварні друковані видання, що мають історичну цінність: Фрагмент Біблії Гутенберга, (1455), рукописне Євангеліє XV століття, "Тріодь Пісна" (1555), "Заблудівське Євангеліє" (1569 рік), "Апостол" Івана Федорова (1574 рік), "Венеціанський буквар" (1575 рік), "Віленське Євангеліє" (1575 рік), "Євангеліє Учительне", 1580 рік, "Граматика" М. Смотрицького (1648 рік).

Компанії, зареєстровані на дружину Медведчука в Росії, переважно займаються газовою і нафтовою сферою. Є серед них і аннексированном Криму - компанії "Таврія-Інвест" і "Фірма Укрснаб" розташовані в Ялті.

У декларації зазначено кілька сотень картин російських, українських та іноземних художників. У 2019 році депутат задекларував понад 60 мільйонів гривень доходу, серед яких депутатська зарплата становить лише 180 тис. гривень. Найбільше грошей Медведчуку принесла кіпрська компанія Ventolor Holding Limited: 33,4 мільйона гривень премії, 21,9 млн гривень винагороди. Хоча власницею зазначена дружина.

Нагадаємо, офіс Медведчука в Києві закидали петардами і димовими шашками.

У зв'язку з цим, в Києві біля офісу Медведчука затримали 17 осіб.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Анастасия Рокитна