Медиков станет больше? Какие направления в сфере здоровья стали топовыми среди абитуриентов

По результатам вступительной кампании 2025 года получать высшее образование в сфере здравоохранения решили более 10 тысяч абитуриентов. При этом некоторые медицинские специальности попали в десятку самых популярных по количеству зачисленных на бюджетные места.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Согласно информации министерства, в целом для получения высшего образования в сфере здравоохранения в вузы в этом году поступило более 10 тысяч абитуриентов.
"В общей сложности набор увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом", - рассказали украинцам.
При этом на места государственного заказа в учреждения, подчиненные Минздраву, по специальностям в сфере здравоохранения было зачислено 4 828 абитуриентов:
"В 2024 году этот показатель составлял 4 462 человека", - уточнили в Минздраве.
Отмечается, что еще 3 657 студентов были зачислены на обучение по контракту.
Между тем в учебные заведения, подчиненные МОН, на обучение по медицинским специальностям поступили:
По результатам основной волны нынешней вступительной кампании, больше всего студентов было зачислено:
В Минздраве отметили, что удалась вступительная кампания и на прифронтовых территориях:
Согласно данным Министерства образования и науки Украины, две специальности в сфере здравоохранения попали в этом году в десятку самых популярных по количеству зачисленных на бюджетные места:
В целом же в тройку самых популярных специальностей в этом году вошли:
