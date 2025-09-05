Медиков станет больше? Какие направления в сфере здоровья стали топовыми среди абитуриентов

Сколько абитуриентов поступило в вузы, подчиненные Минздраву

Согласно информации министерства, в целом для получения высшего образования в сфере здравоохранения в вузы в этом году поступило более 10 тысяч абитуриентов.

"В общей сложности набор увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом", - рассказали украинцам.

При этом на места государственного заказа в учреждения, подчиненные Минздраву, по специальностям в сфере здравоохранения было зачислено 4 828 абитуриентов:

4 174 - для получения образовательной степени "Магистр";

654 - для получения образовательной степени "Бакалавр".

"В 2024 году этот показатель составлял 4 462 человека", - уточнили в Минздраве.

Отмечается, что еще 3 657 студентов были зачислены на обучение по контракту.

Между тем в учебные заведения, подчиненные МОН, на обучение по медицинским специальностям поступили:

1 611 студентов - на бюджет;

1 239 - на контракт.

Какие вузы стали самыми популярными среди поступающих

По результатам основной волны нынешней вступительной кампании, больше всего студентов было зачислено:

в Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца (1 426);

в Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова (882);

в ГНП "Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого" (840).

В Минздраве отметили, что удалась вступительная кампания и на прифронтовых территориях:

в Запорожский государственный медико-фармацевтический университет поступили 454 студента;

в Харьковский национальный медицинский университет - 795;

в Днепровский государственный медицинский университет - 380.

Какие специальности из сферы здравоохранения - в лидерах

Согласно данным Министерства образования и науки Украины, две специальности в сфере здравоохранения попали в этом году в десятку самых популярных по количеству зачисленных на бюджетные места:

"Медицина";

"Терапия и реабилитация".

В целом же в тройку самых популярных специальностей в этом году вошли: