Где учат лучших врачей? Что происходит в медвузах на востоке и западе Украины

Четверг 04 сентября 2025 08:00
Где учат лучших врачей? Что происходит в медвузах на востоке и западе Украины Учебный процесс в медицинских университетах Украины продолжается (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Сандул

В Украине есть ощутимый дефицит медицинских работников, при этом перед рядом региональных медицинских учреждений высшего образования в условиях полномасштабной войны стоит много вызовов. Впрочем, учебный процесс в медицинских университетах Украины продолжается, в том числе и в прифронтовых регионах.

О том, как работают сейчас медицинские университеты в восточных и западных регионах Украины, какие вызовы преодолевают, как адаптируются к реалиям, на чем акцентируют внимание при подготовке будущих врачей - для РБК-Украина рассказали ректор Харьковского национального медицинского университета Валерий Мясоедов и ректор Ивано-Франковского национального медицинского университета Роман Яцишин.

Количество поступающих в медуниверситеты увеличилось

Ректор Харьковского национального медицинского университета Валерий Мясоедов рассказал, что, несмотря на вызовы полномасштабной войны и расположение университета на прифронтовой территории, количество поступающих в этом году превысило показатели предыдущего года.

"Вступительная кампания у нас еще продолжается, но в этом году уже зачислен 831 студент. В прошлом году общее количество зачисленных в университет за всю вступительную кампанию составляло 790 студентов", - отметил он.

Ректор Ивано-Франковского национального медицинского университета Роман Яцишин также рассказал, что количество поступающих увеличилось.

"Речь идет об увеличении на около 15%. Причем количество поступающих увеличилось на все образовательные программы. Это и "Медицина", и "Стоматология", и особенно "Физическая терапия и реабилитация". По программе "Физическая терапия и реабилитация" мы заполнили все лицензированные государством места", - подчеркнул ректор.

Роман Яцишин также отметил, что в этом году в университете планируют запустить образовательную программу "Терапия речи" - это одна из специализаций физической терапии.

"Незначительный недобор в нашем университете есть только на специальность "Фармация". Вероятно, это обусловлено тем, что в прошлом году для данной специальности был повышен средний балл для участия в конкурсе со 130 до 150 баллов", - отметил ректор.

Роман Яцишин также рассказал, что в университет поступают много студентов из других областей, в частности из восточных.

"Если проанализировать статистику, то сейчас мы имеем показатель 60 на 40, то есть 60% студентов - из нашего региона и 40% - из других регионов. Ранее этот показатель был 70 на 30", - отметил ректор.Где учат лучших врачей? Что происходит в медвузах на востоке и западе УкраиныПеречень образовательных программ в Ивано-Франковском медуниверситете расширяется (фото предоставлено ректором ИФНМУ)

Изменилось ли количество бюджетных мест

Валерий Мясоедов рассказал, что до полномасштабного вторжения России бюджетных мест в Харьковском медицинском университете было больше.

"Так, на специальность "Медицина" было 400 мест государственного заказа, в 2022 году - 320, но уже в 2025 году снова увеличился максимальный объем государственного заказа до 350 мест", - отметил он.

Ректоры обоих медицинских вузов подчеркивают, что Министерство здравоохранения реагирует на потребности отрасли в медицинских специалистах в условиях военного положения.

"В период полномасштабной войны в нашем университете выделены места государственного заказа на такие актуальные специальности, как "Терапия и реабилитация" и "Медсестринство". В прошлом году мы открыли новую образовательно-профессиональную программу "Протезирование-ортезирование". На подготовку по этой программе выделено 10 мест государственного заказа", - отметил Валерий Мясоедов.

Роман Яцишин рассказал, что в Ивано-Франковском медуниверситете в прошлом году было 382 бюджетных места, а в этом году - 443, то есть плюс 60 мест.

В частности, из них на специальность "Медицина" - 252, "Физическая терапия и реабилитация" - 88 для бакалавриата и 45 для магистратуры, "Эрготерапия" - 20, "Стоматология" - 10. Также в университете впервые есть госзаказ на подготовку специалистов по образовательно-профессиональной программе "Парамедик" - 10 бюджетных мест.

Поступающие из каких регионов приезжают на восток и на запад

Валерий Мясоедов рассказал, что в Харьковский медицинский университет в этом году поступили студенты почти из всех регионов Украины.

"Больше всего студентов, ожидаемо, поступило из Харькова и Харьковской области. Также есть поступившие из Днепропетровской, Киевской, Полтавской, Сумской, Винницкой областей. Есть даже поступившие из западных областей - Ривненской Черновицкой, Закарпатской, Львовской, Хмельницкой и Волынской. Также есть поступившие из Донецкой и Луганской областей", - отметил ректор.

Роман Яцишин рассказал, что, кроме поступающих из Ивано-Франковской области, в университете традиционно много абитуриентов из Львовской и Тернопольской областей. В то же время, по словам ректора, есть поступившие из Днепропетровской, Запорожской, Житомирской, Полтавской, Одесской, Херсонской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Сумской областей.

"Я оцениваю это с двух сторон. Наш регион удален от линии фронта, поэтому, конечно, поступающие выбирают его и по этому критерию. Но вместе с тем я убежден, что у поступающих есть интерес именно к нашему университету, без географической привязки", - подчеркнул Роман Яцишин.

Снизилось ли качество школьного образования в результате дистанционного обучения

По словам Валерия Мясоедова, знания выпускников школ в основном соответствуют требованиям для поступления, однако прослеживается тенденция к снижению уровня подготовки по базовым дисциплинам для будущих медиков - химии, биологии и физике.

Поэтому университет берет на себя дополнительную ответственность за качественную адаптацию первокурсников к учебному процессу.

Как рассказал ректор Харьковского медицинского университета, для этого внедряются адаптационные курсы и специально разработанные начальные учебные модули, которые помогают студентам выровнять стартовый уровень знаний.

Особый акцент в университете делают на повторении и закреплении фундаментальных основ по указанным предметам, ведь именно они являются базой для дальнейшего освоения клинических дисциплин.

Роман Яцишин в свою очередь отметил, что уровень знаний поступающих если и стал ниже, то незначительно.

"Если говорить об уровне знаний поступающих, то их зачисляют на обучение в университеты на основании баллов, полученных при сдаче НМТ", - отметил ректор.

То есть поступающие должны иметь минимальный балл, чтобы принять участие в конкурсе.

"В университете мы оцениваем уровень знаний по результатам Единого государственного квалификационного экзамена, когда студенты сдают "Шаг 1" и "Шаг 2". Анализируя результаты "Шага 1" на третьем курсе обучения, я не вижу резкого несоответствия знаний", - отметил Роман Яцишин.

Где учат лучших врачей? Что происходит в медвузах на востоке и западе УкраиныДо первого контакта с пациентом студенты приобретают практические навыки в симуляционных центрах (фото предоставлено ректором ХНМУ)

Достаточно ли практических навыков получают студенты медицинских вузов

По словам Валерия Мясоедова, студенты университета имеют возможность овладевать практическими навыками на клинических базах медицинских учреждений, в симуляционных классах, а также с использованием виртуальных тренажеров.

"В то же время пребывание части наших студентов за пределами Украины ограничивает для них доступ к работе с реальными пациентами, что остается серьезным вызовом. Частично эту проблему решают интерактивные методы обучения, моделирование клинических ситуаций и использование цифровых образовательных платформ", - рассказал ректор.

Роман Яцишин отметил, что первый контакт студентов с пациентами обычно происходит на втором-третьем курсе.

"Но до того, как состоится первый контакт, студенты приобретают практические навыки в симуляционных центрах. Это важно с точки зрения безопасности - как для студента, так и для пациента. До первого контакта с пациентами студенты учатся и правильно коммуницировать с ними", - рассказал ректор.

Он отметил, что, конечно, и студенты, и преподаватели хотели бы иметь больше возможностей для практики, поэтому его задача как ректора - наладить сотрудничество с учреждениями здравоохранения.

"И, в принципе, это удается. То есть кто хочет научиться работать с пациентами, тот научится", - подчеркнул Роман Яцишин.

Ректор Ивано-Франковского медуниверситета также рассказал, что студенты имеют возможность работать в медицинских учреждениях на волонтерских началах.

"Мы договорились со многими учреждениями здравоохранения о волонтерских дежурствах наших студентов. Те студенты, которые хорошо зарекомендовали себя во время волонтерской работы, часто получают от медучреждения предложение о трудоустройстве", - отметил Роман Яцишин.

Где учат лучших врачей? Что происходит в медвузах на востоке и западе УкраиныСтуденты Ивано-Франковского медуниверситета могут привлекаться к работе в медицинских учреждениях на волонтерских началах (фото предоставлено ректором ИФНМУ)

Относительно смешанного формата обучения в медицинских университетах

Валерий Мясоедов рассказал, что в реалиях военного времени в университете постепенно произошел переход к смешанной форме обучения.

"Сейчас преподаватели и студенты уже уверенно работают с онлайн-платформами и цифровыми сервисами. Однако дистанционные технологии не всегда могут заменить живой контакт и практические занятия", - отметил ректор.

По его словам, если с теоретическими знаниями у студентов проблем нет, то практические навыки требуют отработки на клинических базах. Это значительный вызов для медицинского университета восточного региона, однако практике, как и положено, уделяется основное внимание во время учебного процесса.

В свою очередь Роман Яцишин рассказал, что в Ивано-Франковском медуниверситете, который расположен в тыловом регионе, нет дистанционной формы обучения.

"В онлайн-формате у нас проходят только лекции. Мы делаем так для того, чтобы не собирать 100-150 студентов в одном месте одновременно - прежде всего из соображений безопасности", - отметил он.

Относительно нехватки преподавательских кадров

Валерий Мясоедов рассказал, что дефицит преподавательских кадров в университете есть, в частности это касается специалистов с практическим клиническим опытом.

"Это связано как с миграцией специалистов за границу, так и с дополнительной нагрузкой на фоне войны. Для преодоления этого вызова мы оптимизируем работу преподавателей, заключаем трудовые договоры на максимально возможные сроки, чтобы преподаватель видел заинтересованность университета в длительном сотрудничестве. Мы активно привлекаем молодых специалистов, внедряем программы повышения квалификации и сотрудничаем с медицинскими учреждениями для интеграции врачей-практиков в учебный процесс", - отметил ректор.

В то же время Валерий Мясоедов надеется, что все преподаватели со временем смогут вернуться в университет и продолжить работать.

Роман Яцишин в свою очередь рассказал, что значительного дефицита преподавателей Ивано-Франковский медуниверситет не испытывает, впрочем, не хватает преподавателей для специальности "Физическая терапия и реабилитация".

Основные вызовы и планы

Валерий Мясоедов отметил, что основным вызовом для Харьковского медицинского университета является обеспечение качественного медицинского образования в условиях войны.

По его словам, важно сохранить материально-техническую базу, поддержать студентов и преподавателей, которые оказались в сложных жизненных ситуациях.

"Почти ежедневно Харьковская область подвергается обстрелам, и, к сожалению, наш университет также пострадал - одно из зданий было существенно разрушено в результате атаки", - отметил ректор.Где учат лучших врачей? Что происходит в медвузах на востоке и западе УкраиныОдно из зданий Харьковского медуниверситета было существенно повреждено в результате атаки (фото предоставлено ректором ХНМУ)

Среди планов и задач Валерий Мясоедов назвал следующие:

  • развитие научного потенциала для инновационных исследований
  • цифровая трансформация университета
  • усиление взаимодействия с партнерами и дальнейшая интернационализация работы университета
  • развитие Университетской больницы по лучшим европейским стандартам

"Несмотря на все испытания, мы продолжаем работать ради будущего страны", - отметил ректор Харьковского медуниверситета.

Роман Яцишин в контексте вызовов отметил, что важно удержать молодых специалистов в Украине.

"Недавно я вернулся из поездки в Чехию. В клинике в Праге работают двое наших выпускников, которые были очень рады увидеть ректора университета, в котором они учились (в годы их обучения я был деканом)", - рассказал он.

По словам ректора, выпускники Ивано-Франковского медуниверситета работают в США, Канаде и других странах мира.

"Для меня это и плюс, ведь это признак того, что университет готовит квалифицированных специалистов, востребованных в других странах. И стоит заметить, что наши выпускники работают именно врачами, а не помощниками врача или на других должностях. Но это и минус, ведь они работают не в Украине", - отметил он.

Роман Яцишин надеется, что после войны украинские специалисты вернутся на родину, поэтому надо мотивировать их возвращаться.

Относительно планов ректор Ивано-Франковского медуниверситета рассказал, что в этом году в учебном заведении внедряют платформы для студентов, на которых будут учить правовым основам работы врача, а также основам работы в условиях платной, конкурентной медицины, то есть основам бизнеса.

Для этого университет наладил сотрудничество с экономическими и юридическими структурами, которые будут проводить соответствующие мастер-классы для студентов.

Ранее мы писали о рекордном наборе в медицинские вузы и о том, какие специальности чаще всего выбирали абитуриенты.

Также рассказывали о том, что начался прием заявок в аспирантуру, в частности о датах, сроках и условиях поступления.

Кроме того, писали о дополнительном наборе в вузы на бакалавриат по контракту.

Образование в Украине
