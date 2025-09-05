Медиків побільшає? Які напрями у сфері здоров'я стали топовими серед абітурієнтів

За результатами вступної кампанії 2025 року здобувати вищу освіту у сфері охорони здоров'я вирішили понад 10 тисяч абітурієнтів. При цьому деякі медичні спеціальності потрапили до десятки найпопулярніших за кількістю зарахованих на бюджетні місця.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
Згідно з інформацією міністерства, в цілому для здобуття вищої освіти у сфері охорони здоров'я у виші цього року вступило понад 10 тисяч абітурієнтів.
"Загалом набір збільшився на 10% проти минулого року", - розповіли українцям.
При цьому на місця державного замовлення до закладів, підпорядкованих МОЗ, за спеціальностями у сфері охорони здоров'я було зараховано 4 828 абітурієнтів:
"У 2024 році цей показник становив 4 462 особи", - уточнили в МОЗ.
Зазначається, що ще 3 657 студентів було зараховано на навчання за контрактом.
Тим часом у заклади освіти, підпорядковані МОН, на навчання за медичними спеціальностями вступили:
За результатами основної хвилі цьогорічної вступної кампанії, найбільше студентів було зараховано:
У МОЗ зауважили, що вдалася вступна кампанія й на прифронтових територіях:
Згідно з даними даними Міністерства освіти й науки України, дві спеціальності у сфері охорони здоров'я потрапили цього року до десятки найпопулярніших за кількістю зарахованих на бюджетні місця:
В цілому ж у трійку найпопулярніших спеціальностей цього року увійшли:
