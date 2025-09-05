ua en ru
Пятница 05 сентября 2025 07:30
Медиков станет больше? Какие направления в сфере здоровья стали топовыми среди абитуриентов Некоторые специальности из сферы здравоохранения - более популярны, чем другие (фото: nmuofficial.com)
Автор: Ирина Костенко

По результатам вступительной кампании 2025 года получать высшее образование в сфере здравоохранения решили более 10 тысяч абитуриентов. При этом некоторые медицинские специальности попали в десятку самых популярных по количеству зачисленных на бюджетные места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Сколько абитуриентов поступило в вузы, подчиненные Минздраву

Согласно информации министерства, в целом для получения высшего образования в сфере здравоохранения в вузы в этом году поступило более 10 тысяч абитуриентов.

"В общей сложности набор увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом", - рассказали украинцам.

При этом на места государственного заказа в учреждения, подчиненные Минздраву, по специальностям в сфере здравоохранения было зачислено 4 828 абитуриентов:

  • 4 174 - для получения образовательной степени "Магистр";
  • 654 - для получения образовательной степени "Бакалавр".

"В 2024 году этот показатель составлял 4 462 человека", - уточнили в Минздраве.

Отмечается, что еще 3 657 студентов были зачислены на обучение по контракту.

Между тем в учебные заведения, подчиненные МОН, на обучение по медицинским специальностям поступили:

  • 1 611 студентов - на бюджет;
  • 1 239 - на контракт.

Какие вузы стали самыми популярными среди поступающих

По результатам основной волны нынешней вступительной кампании, больше всего студентов было зачислено:

  • в Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца (1 426);
  • в Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова (882);
  • в ГНП "Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого" (840).

В Минздраве отметили, что удалась вступительная кампания и на прифронтовых территориях:

  • в Запорожский государственный медико-фармацевтический университет поступили 454 студента;
  • в Харьковский национальный медицинский университет - 795;
  • в Днепровский государственный медицинский университет - 380.

Какие специальности из сферы здравоохранения - в лидерах

Согласно данным Министерства образования и науки Украины, две специальности в сфере здравоохранения попали в этом году в десятку самых популярных по количеству зачисленных на бюджетные места:

  • "Медицина";
  • "Терапия и реабилитация".

В целом же в тройку самых популярных специальностей в этом году вошли:

  • "Медицина" (4 131 зачисленный);
  • "Стоматология" (1 923 зачисленных);
  • "Фармация" (271 зачисленный).

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько первокурсников зачислили в вузы в Украине в этом году и какие специальности - в топе (по количеству зачисленных на бюджет).

Кроме того, мы объясняли, как студентам оформить прописку в общежитии онлайн в "Дія" (без походов в ЦНАП).

Читайте также, нужно ли бояться молодых врачей в Украине.

