Медиков станет больше? Какие направления в сфере здоровья стали топовыми среди абитуриентов
По результатам вступительной кампании 2025 года получать высшее образование в сфере здравоохранения решили более 10 тысяч абитуриентов. При этом некоторые медицинские специальности попали в десятку самых популярных по количеству зачисленных на бюджетные места.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Сколько абитуриентов поступило в вузы, подчиненные Минздраву
Согласно информации министерства, в целом для получения высшего образования в сфере здравоохранения в вузы в этом году поступило более 10 тысяч абитуриентов.
"В общей сложности набор увеличился на 10% по сравнению с прошлым годом", - рассказали украинцам.
При этом на места государственного заказа в учреждения, подчиненные Минздраву, по специальностям в сфере здравоохранения было зачислено 4 828 абитуриентов:
- 4 174 - для получения образовательной степени "Магистр";
- 654 - для получения образовательной степени "Бакалавр".
"В 2024 году этот показатель составлял 4 462 человека", - уточнили в Минздраве.
Отмечается, что еще 3 657 студентов были зачислены на обучение по контракту.
Между тем в учебные заведения, подчиненные МОН, на обучение по медицинским специальностям поступили:
- 1 611 студентов - на бюджет;
- 1 239 - на контракт.
Какие вузы стали самыми популярными среди поступающих
По результатам основной волны нынешней вступительной кампании, больше всего студентов было зачислено:
- в Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца (1 426);
- в Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова (882);
- в ГНП "Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого" (840).
В Минздраве отметили, что удалась вступительная кампания и на прифронтовых территориях:
- в Запорожский государственный медико-фармацевтический университет поступили 454 студента;
- в Харьковский национальный медицинский университет - 795;
- в Днепровский государственный медицинский университет - 380.
Какие специальности из сферы здравоохранения - в лидерах
Согласно данным Министерства образования и науки Украины, две специальности в сфере здравоохранения попали в этом году в десятку самых популярных по количеству зачисленных на бюджетные места:
- "Медицина";
- "Терапия и реабилитация".
В целом же в тройку самых популярных специальностей в этом году вошли:
- "Медицина" (4 131 зачисленный);
- "Стоматология" (1 923 зачисленных);
- "Фармация" (271 зачисленный).
