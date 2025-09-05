Медиків побільшає? Які напрями у сфері здоров'я стали топовими серед абітурієнтів

За результатами вступної кампанії 2025 року здобувати вищу освіту у сфері охорони здоров'я вирішили понад 10 тисяч абітурієнтів. При цьому деякі медичні спеціальності потрапили до десятки найпопулярніших за кількістю зарахованих на бюджетні місця.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Скільки абітурієнтів вступило у виші, підпорядковані МОЗ

Згідно з інформацією міністерства, в цілому для здобуття вищої освіти у сфері охорони здоров'я у виші цього року вступило понад 10 тисяч абітурієнтів.

"Загалом набір збільшився на 10% проти минулого року", - розповіли українцям.

При цьому на місця державного замовлення до закладів, підпорядкованих МОЗ, за спеціальностями у сфері охорони здоров'я було зараховано 4 828 абітурієнтів:

4 174 - для здобуття освітнього ступеня "Магістр";

654 - для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр".

"У 2024 році цей показник становив 4 462 особи", - уточнили в МОЗ.

Зазначається, що ще 3 657 студентів було зараховано на навчання за контрактом.

Тим часом у заклади освіти, підпорядковані МОН, на навчання за медичними спеціальностями вступили:

1 611 студентів - на бюджет;

1 239 - на контракт.

Які виші стали найпопулярнішими серед вступників

За результатами основної хвилі цьогорічної вступної кампанії, найбільше студентів було зараховано:

до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (1 426);

до Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова (882);

до ДНП "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького" (840).

У МОЗ зауважили, що вдалася вступна кампанія й на прифронтових територіях:

до Запорізького державного медико-фармацевтичного університету вступили 454 студенти;

до Харківського національного медичного університету - 795;

до Дніпровського державного медичного університету - 380.

Які спеціальності зі сфери охорони здоров'я - в лідерах

Згідно з даними даними Міністерства освіти й науки України, дві спеціальності у сфері охорони здоров'я потрапили цього року до десятки найпопулярніших за кількістю зарахованих на бюджетні місця:

"Медицина";

"Терапія та реабілітація".

В цілому ж у трійку найпопулярніших спеціальностей цього року увійшли: