Медиків побільшає? Які напрями у сфері здоров'я стали топовими серед абітурієнтів
За результатами вступної кампанії 2025 року здобувати вищу освіту у сфері охорони здоров'я вирішили понад 10 тисяч абітурієнтів. При цьому деякі медичні спеціальності потрапили до десятки найпопулярніших за кількістю зарахованих на бюджетні місця.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.
Скільки абітурієнтів вступило у виші, підпорядковані МОЗ
Згідно з інформацією міністерства, в цілому для здобуття вищої освіти у сфері охорони здоров'я у виші цього року вступило понад 10 тисяч абітурієнтів.
"Загалом набір збільшився на 10% проти минулого року", - розповіли українцям.
При цьому на місця державного замовлення до закладів, підпорядкованих МОЗ, за спеціальностями у сфері охорони здоров'я було зараховано 4 828 абітурієнтів:
- 4 174 - для здобуття освітнього ступеня "Магістр";
- 654 - для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр".
"У 2024 році цей показник становив 4 462 особи", - уточнили в МОЗ.
Зазначається, що ще 3 657 студентів було зараховано на навчання за контрактом.
Тим часом у заклади освіти, підпорядковані МОН, на навчання за медичними спеціальностями вступили:
- 1 611 студентів - на бюджет;
- 1 239 - на контракт.
Які виші стали найпопулярнішими серед вступників
За результатами основної хвилі цьогорічної вступної кампанії, найбільше студентів було зараховано:
- до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (1 426);
- до Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова (882);
- до ДНП "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького" (840).
У МОЗ зауважили, що вдалася вступна кампанія й на прифронтових територіях:
- до Запорізького державного медико-фармацевтичного університету вступили 454 студенти;
- до Харківського національного медичного університету - 795;
- до Дніпровського державного медичного університету - 380.
Які спеціальності зі сфери охорони здоров'я - в лідерах
Згідно з даними даними Міністерства освіти й науки України, дві спеціальності у сфері охорони здоров'я потрапили цього року до десятки найпопулярніших за кількістю зарахованих на бюджетні місця:
- "Медицина";
- "Терапія та реабілітація".
В цілому ж у трійку найпопулярніших спеціальностей цього року увійшли:
- "Медицина" (4 131 зарахований);
- "Стоматологія" (1 923 зарахованих);
- "Фармація" (271 зарахований).
