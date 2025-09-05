ua en ru
Медиків побільшає? Які напрями у сфері здоров'я стали топовими серед абітурієнтів

П'ятниця 05 вересня 2025 07:30
Деякі спеціальності зі сфери охорони здоров'я - більш популярні за інші (фото: nmuofficial.com)
Автор: Ірина Костенко

За результатами вступної кампанії 2025 року здобувати вищу освіту у сфері охорони здоров'я вирішили понад 10 тисяч абітурієнтів. При цьому деякі медичні спеціальності потрапили до десятки найпопулярніших за кількістю зарахованих на бюджетні місця.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Скільки абітурієнтів вступило у виші, підпорядковані МОЗ

Згідно з інформацією міністерства, в цілому для здобуття вищої освіти у сфері охорони здоров'я у виші цього року вступило понад 10 тисяч абітурієнтів.

"Загалом набір збільшився на 10% проти минулого року", - розповіли українцям.

При цьому на місця державного замовлення до закладів, підпорядкованих МОЗ, за спеціальностями у сфері охорони здоров'я було зараховано 4 828 абітурієнтів:

  • 4 174 - для здобуття освітнього ступеня "Магістр";
  • 654 - для здобуття освітнього ступеня "Бакалавр".

"У 2024 році цей показник становив 4 462 особи", - уточнили в МОЗ.

Зазначається, що ще 3 657 студентів було зараховано на навчання за контрактом.

Тим часом у заклади освіти, підпорядковані МОН, на навчання за медичними спеціальностями вступили:

  • 1 611 студентів - на бюджет;
  • 1 239 - на контракт.

Які виші стали найпопулярнішими серед вступників

За результатами основної хвилі цьогорічної вступної кампанії, найбільше студентів було зараховано:

  • до Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (1 426);
  • до Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова (882);
  • до ДНП "Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького" (840).

У МОЗ зауважили, що вдалася вступна кампанія й на прифронтових територіях:

  • до Запорізького державного медико-фармацевтичного університету вступили 454 студенти;
  • до Харківського національного медичного університету - 795;
  • до Дніпровського державного медичного університету - 380.

Які спеціальності зі сфери охорони здоров'я - в лідерах

Згідно з даними даними Міністерства освіти й науки України, дві спеціальності у сфері охорони здоров'я потрапили цього року до десятки найпопулярніших за кількістю зарахованих на бюджетні місця:

  • "Медицина";
  • "Терапія та реабілітація".

В цілому ж у трійку найпопулярніших спеціальностей цього року увійшли:

  • "Медицина" (4 131 зарахований);
  • "Стоматологія" (1 923 зарахованих);
  • "Фармація" (271 зарахований).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, скількох першокурсників зарахували до вишів в Україні цього року та які спеціальності - в топі (за кількістю зарахованих на бюджет).

Крім того, ми пояснювали, як студентам оформити прописку в гуртожитку онлайн в "Дії" (без походів до ЦНАПів).

Читайте також, чи треба боятися молодих лікарів в Україні.

