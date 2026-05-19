В Украине предлагают в 10 раз поднять штрафы за нарушение языкового законодательства

В Украине предлагают существенно усилить ответственность за нарушение языкового законодательства. Для системных нарушителей штрафы могут вырасти в 10 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью уполномоченной по защите государственного языка Елены Ивановской для lb.ua

По словам Ивановской, уже подготовлены предложения по увеличению штрафов, а соответствующие изменения должны внести в Кодекс об административных правонарушениях.

"В годовом отчете я настаиваю на радикальных изменениях", - заявила языковой омбудсмен.

Для кого хотят ужесточить наказание

Ивановская отметила, что предупреждение должно оставаться только для тех, кто нарушил закон случайно. Зато для системных нарушителей, которые игнорируют требования законодательства даже после повторных предупреждений, санкции должны быть значительно жестче.

"Повторное нарушение - это вызов государству, и ответ на него должен быть мгновенным и бескомпромиссным", - подчеркнула она.

По словам уполномоченного, речь идет о ситуациях, когда люди или компании сознательно игнорируют требования по использованию украинского языка в профессиональной деятельности и сфере обслуживания.

Штрафы могут вырасти в 10 раз

Языковой омбудсмен считает, что санкции должны быть такими, чтобы нарушать закон стало экономически невыгодно.

"Умножить штрафы на 10 - это вполне рабочий вариант для системных нарушителей", - заявила Ивановская.

Она также добавила, что украинский язык должен стать "естественным и единственным фильтром" для профессиональной деятельности в Украине.

"Не уважаешь государственный язык - теряешь прибыль, не соблюдаешь закон - теряешь право на профессиональную реализацию", - сказала уполномоченная.

Ивановская подчеркнула, что закон о государственном языке, по ее мнению, является не вопросом цензуры, а вопросом права граждан быть услышанными на украинском языке в собственной стране.