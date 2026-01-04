На фронте изменилось самое сложное направление: в Генштабе показали сводку о ситуации

Российские оккупанты в течение суток 4 января пытались штурмовать позиции Вооруженных сил Украины почти на всех направлениях. Всего зафиксировано 154 боевых столкновения, часть из них еще продолжается. Наибольшее количество боев было на Гуляйпольском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.