На фронте изменилось самое сложное направление: в Генштабе показали сводку о ситуации
Российские оккупанты в течение суток 4 января пытались штурмовать позиции Вооруженных сил Украины почти на всех направлениях. Всего зафиксировано 154 боевых столкновения, часть из них еще продолжается. Наибольшее количество боев было на Гуляйпольском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.
В течение суток российские оккупанты нанесли по позициям ВСУ и населенным пунктам 23 авиационных удара, пустили одну ракету и сбросили 75 управляемых авиабомб.
"Кроме этого, россияне привлекли к поражению 4663 дроны-камикадзе и осуществили 3057 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов", - говорится в сообщении.
В Генштабе также обрисовали ситуацию на разных направлениях фронта:
- Северо-Слобожанское и Курское направления: 93 обстрела, в том числе из реактивных систем залпового огня.
- Южно-Слобожанское направление: отбито семь попыток оккупантов штурмовать в районах Волчанска, Старицы, Прилепки, Фиголевки и в сторону Избицкого и Кутьковки
- Купянское направление: отражены три атаки врага в районах Степной Новоселовки, Первомайского и в сторону Петропавловки.
- Лиманское направление: зафиксировано девять атак оккупантов вблизи населенных пунктов Новоселовка, Колодязное и Торское. Один бой до сих пор продолжается.
- Славянское направление: отражено шесть атак россиян вблизи Дроновки, Северска и Свято-Покровского.
- Краматорское направление: отражена одна атака РФ в районе Ступочек.
- Константиновское направление: зафиксировано 17 атак оккупантов в районах Плещеевки, Александро-Шультино, Русиного Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки.
- Покровское направление: за сутки зафиксировано 47 атак оккупантов в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое и в сторону Новопавловки. Часть боев все еще продолжается. Оккупанты понесли здесь наибольшие потери: 95 россиян ликвидированы, 26 ранены, уничтожено 29 беспилотных летательных аппаратов, десять единиц автомобильной техники, терминал спутниковой связи, три наземных роботизированных комплекса и три склада боеприпасов. Поврежден один танк и три автомобиля.
- Александровское направление: 22 атаки в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Сосновка, Вороное, Алексеевка, Вишневое, Сладкое и Егоровка. До сих пор еще продолжаются два боя.
- Гуляйпольское направление: стало наиболее горячим и сложным за сутки. Отбито 53 атаки российских оккупантов в районах Зеленого, Гуляйполя, Варваровки, Дорожнянки и в сторону Святопетровки.
- Ореховское направление: отражено шесть атак оккупантов в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Щербаки и Степное.
- Приднепровское направление: наступательных действий оккупантов не зафиксировано.
Отметим, что за прошедшие сутки, 3 января, на фронте произошло 211 боевых столкновений. За прошедшие сутки активнее всего российские оккупанты атаковали на Покровском направлении. При этом потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 900 человек.
По состоянию на 16:00, 4 января, на фронте с начала суток произошло 95 боевых столкновений. Силы обороны остановили уже 33 атаки РФ на Покровском направлении - на тот момент оно было самым горячим.
Но сейчас самым сложным направлением становится Гуляйпольское. В частности российским оккупантам удалось зайти в Гуляйполе Запорожской области. Но украинские защитники также остаются в городе и держат оборону.