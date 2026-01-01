ua en ru
ВСУ расширяют логистические коридоры для обороны Мирнограда, - ГВ "Восток"

Четверг 01 января 2026 11:08
Автор: Ірина Глухова

Украинские войска удерживают оборонительные позиции в Мирнограде Донецкой области. Для усиления возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку войск "Восток".

Отмечается, что в Мирнограде наши воины держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Для сдерживания врага оборона города пополнена дополнительными силами и средствами.

"Логистика остается осложненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров в Мирноград", - говорится в сообщении УВ "Восток".

На Покровском направлении силы обороны остановили 33 штурмовые действия российских войск в районах Мирнограда, Покровска, Удачного, Котлиного, Молодецкого, Филиала, Гришино, а также в направлении Новопавловки, Кучерова Яра, Белицкого, Новоподгородного, Нового Шахтного, Родинского и Сергеевки.

За прошедшие сутки на этом направлении обезвредили 84 оккупантов, из которых 53 - безвозвратно.

Украинские защитники уничтожили 15 единиц автомобильного транспорта, 26 беспилотников, семь единиц специальной техники и два квадроцикла.

Также было поражено одну артиллерийскую систему, три автомобиля, один квадроцикл, две единицы специальной техники, два пункта управления БпЛА и 12 укрытий для личного состава противника.

Как отмечают в УВ "Восток", украинские подразделения и в дальнейшем контролируют северную часть Покровска. В центральной части города военные блокируют продвижение врага, проводят поисково-штурмовые действия и ликвидируют противника в условиях городской застройки.

Ситуация в Мирнограде и Покровске

Силы обороны Украины удерживают контроль над северной частью Покровска, а все попытки российских войск прорвать оборону севернее железной дороги остаются безрезультатными.

В Мирнограде оперативная обстановка остается сложной. К обороне города привлечены подразделения Десантно-штурмовых войск и морской пехоты. Силы обороны продолжают усиливать группировку для сдерживания давления с северо-восточного и южного направлений.

Это стало возможным благодаря контролю над логистическим коридором в районе Светлого и Ровно.

