Курс доллара Экономика Авто Tech

Почти полмиллиона семей в Киеве остаются без света в результате удара РФ

Фото: в результате очередного массированного обстрела сотни тысяч семей в Киеве без света (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Сейчас в Киеве 417 000 семей временно обесточены. Энергетики в первую очередь пытаются запитать столичную критическую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram.

"Без света осталась часть жителей в Деснянском, Днепровском, Дарницком и Голосеевском районах Киева. Энергетики непрерывно работают на местах. В первую очередь пытаемся запитать критическую инфраструктуру столицы", - говорится в заявлении.

В ДТЭК отметили, что повреждения электросетей значительные, к тому же сложности выполнению работ добавляет сильный порывистый ветер и мороз.

 

Атака на Киев и отключение света

Напомним, сегодня ночью российские захватчики нанесли удары ракетами и дронами по объектам критической инфраструктуры Украины. Основным направлением удара стала Киевская область. Непосредственно Киев ракеты и дроны атаковали с разных сторон.

В результате вражеского удара по Киеву ранения получили 25 человек, еще четверо погибли. В столице зафиксированы значительные разрушения, в частности повреждено здание одного из посольств.

Утром на левом берегу Киева ввели экстренные отключения света. В то же время на правом продолжают действовать графики.

В Киевской области из-за непогоды и российских атак без электроснабжения остались 370 тысяч семей. Самая сложная ситуация - в Бориспольском и Броварском районах.

В ДТЭК сообщили, что со вчерашнего дня энергетики ликвидируют последствия непогоды в Киевской области. За это время свет удалось вернуть почти 60 тысячам семей.

Все о последствиях российской атаки на столицу - читайте в материале РБК-Украина.

