Майже пів мільйона родин у Києві залишаються без світла внаслідок удару РФ

Атака на Київ та відключення світла

Нагадаємо, сьогодні вночі російські загарбники завдали удари ракетами та дронами по об'єктах критичної інфраструктури України. Основним напрямком удару стала Київська область. Безпосередньо Київ ракети та дрони атакували з різних сторін.

Внаслідок ворожого удару по Києву поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули. У столиці зафіксовано значні руйнування, зокрема пошкоджено будівлю одного з посольств.

Зранку на лівому березі Києва запровадили екстрені відключення світла. Водночас на правому продовжують діяти графіки.

У Київській області через негоду та російські атаки без електропостачання залишилися 370 тисяч родин. Найскладніша ситуація - в Бориспільському та Броварському районах.

У ДТЕК повідомили, що від учора енергетики ліквідовують наслідки негоди в Київській області. За цей час світло вдалося повернути майже 60 тисячам родин.

Все про наслідки російської атаки на столицю - читайте в матеріалі РБК-Україна.