Почти два десятка прилетов и массовые сбития: как отработала ПВО по российским дронам

"В ночь на 28 апреля противник атаковал 123 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов шести направлений, около 80 из них - "Шахеды", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на утро, противовоздушной обороной сбито или подавлено 95 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом также зафиксировано попадание 19 ударных вражеских беспилотников на 16 локациях, а также падение сбитых целей на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отметили в Воздушных силах.