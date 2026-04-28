Почти два десятка прилетов и массовые сбития: как отработала ПВО по российским дронам

08:56 28.04.2026 Вт
2 мин
Сколько дронов удалось сбить украинским защитникам неба ночью?
aimg Константин Широкун
Фото: силы ПВО сбили почти сотню вражеских дронов (Getty Images)

Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей удалось сбить, но есть и попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 28 апреля противник атаковал 123 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов шести направлений, около 80 из них - "Шахеды", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Сообщается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на утро, противовоздушной обороной сбито или подавлено 95 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом также зафиксировано попадание 19 ударных вражеских беспилотников на 16 локациях, а также падение сбитых целей на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - отметили в Воздушных силах.

Удары РФ по Украине

Российские войска постоянно атакуют ударными дронами территорию Украины, чаще всего - южные, северные и восточные регионы.

Так, вчера, 27 апреля, после российского обстрела Черноморска Одесской области в акватории порта произошел разлив подсолнечного масла, в море заметили огромное пятно.

Также ранее мы писали, что Днепр подвергся массированной атаке российских войск, которая длилась более 20 часов. Оккупанты целенаправленно били по жилым кварталам города ракетами и беспилотниками.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
