Майже два десятки прильотів та масові збиття: як відпрацювала ППО по російських дронах

"У ніч на 28 квітня противник атакував 123 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів шести напрямків, близько 80 із них – "Шахеди", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на ранок, протиповітряною обороною збито або подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому також зафіксовано влучання 19 ударних ворожих безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих цілей на 4 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - зазначили у Повітряних силах.