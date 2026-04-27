Из-за ударов РФ в порту Одесской области вылились тысячи тонн масла, в море - огромное пятно

После российского обстрела Черноморска в акватории порта произошел разлив подсолнечного масла, в море заметили огромное пятно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

"26 апреля 2026 года в результате обстрела города Черноморск повреждена инфраструктура морского торгового порта "Черноморск". Во время пожара разрушен резервуар с подсолнечным маслом объемом 6 тысяч тонн", - отметили в экологической инспекции.

Сообщается, что соответствующие службы оперативно локализовали последствия аварии. Так, на территории установлены барьеры для сдерживания растекания, перекрыта дождевая канализация, чтобы не допустить попадания остатков продукции в водную среду.

"Государственные инспекторы во время выезда провели обследование места происшествия. Загрязнение почв не зафиксировано, поскольку участок имеет бетонное покрытие. В то же время установлена утечка масла в акваторию порта", - добавили в экологической инспекции Юго-Западного округа.

Известно, что на поверхности воды образовалось пятно ориентировочным размером 400 на 200 метров. Для его сдерживания развернуты боновые заграждения.

Инспекция отобрала пробы морской воды для лабораторных исследований. Результаты анализов позволят определить фактический уровень загрязнения и подготовить расчет ущерба.

"Окончательная оценка ущерба морской среде, нанесенного в результате вооруженной агрессии, будет проведена после получения полного объема необходимых данных", - подчеркнули специалисты.