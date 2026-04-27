Россияне атаковали Сумскую область: в регионе повреждены дома и инфраструктура

Россияне поздно вечером, 27 апреля, в очередной раз атаковали дронами общины Сумщины. Часть беспилотников была сбита, но часть все же попали, из-за чего были повреждены дома и инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОГА Олега Григорова.

По его словам, в Роменской громаде из-за ударов РФ повреждены объекты транспортной инфраструктуры и прилегающей застройки.

"Люди вовремя спустились в укрытие. Обошлось без раненых. У 55-летней женщины - острая реакция на стресс. Медики оказали необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, в результате атаки РФ зафиксированы повреждения в жилом секторе, а еще часть потребителей обесточена в результате обстрелов. Григоров сообщил, что восстановительные работы начнутся сразу, как позволит ситуация с безопасностью.

Также под удар попала Сумская громада, где в результате атак зафиксированы повреждения в жилом секторе и пострадали объекты критической инфраструктуры. К счастью, обошлось без раненых.