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Почти 40% украинцев планируют сменить работу: названы главные причины и требования

09:48 31.07.2026 Пт
4 мин
За год количество желающих сменить работу выросло вдвое
aimg Татьяна Веремеева
Почти 40% украинцев планируют сменить работу: названы главные причины и требования Фото: Украинцы стали чаще задумываться о смене работы (Getty Images)
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Почти четыре из десяти украинцев планируют в ближайшее время сменить место работы. За год количество желающих сменить работодателя возросло более чем вдвое, а главной причиной такого решения остается желание получать более высокую зарплату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.

Главное:

  • Массовое желание перемен: Сейчас 38% украинцев планируют сменить работу в ближайшее время - это более чем вдвое превышает показатель в прошлом году.
  • Главные мотивы: Основным стимулом искать нового работодателя есть желание получать более высокую зарплату, а также стремление улучшить условия труда, получить гибкий график или возможность бронирования.
  • Основные препятствия: Чаще всего соискатели жалуются на низкие зарплаты в вакансиях, нехватку предложений в своих регионах или отраслях и раздутый перечень обязанностей.
  • Что держит на текущей работе: 33% опрошенных, которые не планируют менять компанию, остаются прежде всего из-за удобного графика, удовлетворенности доходом и комфортного коллектива.
  • Спрос и формат: Более 50% респондентов ищут вакансии, связанные с рабочими профессиями и физическим трудом. При этом 55% украинцев готовы работать неофициально без трудового договора, если зарплата и условия их устраивают.

По данным опроса, 38% украинцев заявили, что планируют сменить работу в ближайшее время. Еще у 33% нет таких намерений, а 29% пока не определились.

Для сравнения, в 2025 году о желании сменить место работы говорили только 15% респондентов, в то время как 60% не планировали этого делать.

Что удерживает украинцев на нынешней работе

Среди тех, кто не планирует менять работодателя, чаще всего называли:

  • удобный график работы - 56%;
  • удовлетворенность зарплатой - 41%;
  • комфортный коллектив - 35%;
  • возможности профессионального развития - 29%;
  • стабильность и безопасность работы - 26%;
  • отсутствие лучших предложений - 26%.

Еще по 12% опрошенных отметили, что остаются из-за привлекательного мотивационного пакета, возможности бесплатного обучения или из-за трудностей, связанных с мобилизацией или военным учетом.

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Что мотивирует искать новую работу

Чаще украинцы готовы сменить работу ради более высокой зарплаты. Этот вариант избрали 84% респондентов против 64% в прошлом году.

Также среди главных стимулов:

  • лучшие условия труда - 45%;
  • возможности карьерного развития - 42%;
  • гибкий график или дистанционная работа - 42%;
  • стабильный и надежный работодатель - 32%;
  • бонусы и возможности обучения - 29%;
  • интересные проекты и задачи - 29%;
  • возможность бронирования - 23%.

С какими трудностями сталкиваются соискатели

Самой распространенной проблемой при поиске работы украинцы назвали низкие зарплаты в вакансиях - так ответили 47% опрошенных.

Кроме того, среди основных трудностей:

  • нехватка вакансий в своем регионе - 37%;
  • недостаточное количество предложений в нужной отрасли - 34%;
  • вакансии со слишком большим количеством обязанностей - 28%;
  • завышенные требования работодателей - 22%;
  • дискриминация по возрасту, полу или другим признакам - 20%.

Только 3% респондентов отметили, что не испытывают трудностей с поиском работы или еще не начинали активно ее искать.

Какую работу ищут украинцы

Более половины участников опроса сообщили, что ищут вакансии, связанные с физическим трудом. Чаще всего речь идет о работе кассиров, поваров, водителей, строителей, работников производства и других рабочих профессий.

Еще 30% респондентов ищут работу специалистов среднего звена, в том числе офисных администраторов или менеджеров магазинов.

Что самое важное при выборе работы

При выборе нового места работы украинцы, прежде всего, обращают внимание на:

  • уровень зарплаты - 90%;
  • близость работы к дому - 67%;
  • гибкий график - 61%.

В то же время значение официального трудоустройства за год снизилось: если в 2025 году этот фактор был важен для 40% опрошенных, то сейчас - для 28%.

Что касается желаемого формата работы, то чаще всего украинцы выбирали официальное трудоустройство (57%). В то же время, 55% респондентов также отметили, что готовы работать неофициально без трудового договора. Еще 23% рассматривают работу по гражданско-правовому договору, а 14% - сотрудничество как физическое лицо-предприниматель (ФЛП).

Ранее РБК-Украина рассказывало, что украинский рынок труда уже долго испытывает дефицит кадров, из-за чего работодатели все чаще готовы нанимать кандидатов без опыта работы. Одним из способов преодоления нехватки персонала становится активнее привлечение студентов и молодежи с последующим обучением и адаптацией на рабочем месте.

Также мы рассказывали, как в Украине помогают молодежи устроиться на первую работу.

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