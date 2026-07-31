Почти 40% украинцев планируют сменить работу: названы главные причины и требования
Почти четыре из десяти украинцев планируют в ближайшее время сменить место работы. За год количество желающих сменить работодателя возросло более чем вдвое, а главной причиной такого решения остается желание получать более высокую зарплату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OLX Работа.
Главное:
- Массовое желание перемен: Сейчас 38% украинцев планируют сменить работу в ближайшее время - это более чем вдвое превышает показатель в прошлом году.
- Главные мотивы: Основным стимулом искать нового работодателя есть желание получать более высокую зарплату, а также стремление улучшить условия труда, получить гибкий график или возможность бронирования.
- Основные препятствия: Чаще всего соискатели жалуются на низкие зарплаты в вакансиях, нехватку предложений в своих регионах или отраслях и раздутый перечень обязанностей.
- Что держит на текущей работе: 33% опрошенных, которые не планируют менять компанию, остаются прежде всего из-за удобного графика, удовлетворенности доходом и комфортного коллектива.
- Спрос и формат: Более 50% респондентов ищут вакансии, связанные с рабочими профессиями и физическим трудом. При этом 55% украинцев готовы работать неофициально без трудового договора, если зарплата и условия их устраивают.
По данным опроса, 38% украинцев заявили, что планируют сменить работу в ближайшее время. Еще у 33% нет таких намерений, а 29% пока не определились.
Для сравнения, в 2025 году о желании сменить место работы говорили только 15% респондентов, в то время как 60% не планировали этого делать.
Что удерживает украинцев на нынешней работе
Среди тех, кто не планирует менять работодателя, чаще всего называли:
- удобный график работы - 56%;
- удовлетворенность зарплатой - 41%;
- комфортный коллектив - 35%;
- возможности профессионального развития - 29%;
- стабильность и безопасность работы - 26%;
- отсутствие лучших предложений - 26%.
Еще по 12% опрошенных отметили, что остаются из-за привлекательного мотивационного пакета, возможности бесплатного обучения или из-за трудностей, связанных с мобилизацией или военным учетом.
Что мотивирует искать новую работу
Чаще украинцы готовы сменить работу ради более высокой зарплаты. Этот вариант избрали 84% респондентов против 64% в прошлом году.
Также среди главных стимулов:
- лучшие условия труда - 45%;
- возможности карьерного развития - 42%;
- гибкий график или дистанционная работа - 42%;
- стабильный и надежный работодатель - 32%;
- бонусы и возможности обучения - 29%;
- интересные проекты и задачи - 29%;
- возможность бронирования - 23%.
С какими трудностями сталкиваются соискатели
Самой распространенной проблемой при поиске работы украинцы назвали низкие зарплаты в вакансиях - так ответили 47% опрошенных.
Кроме того, среди основных трудностей:
- нехватка вакансий в своем регионе - 37%;
- недостаточное количество предложений в нужной отрасли - 34%;
- вакансии со слишком большим количеством обязанностей - 28%;
- завышенные требования работодателей - 22%;
- дискриминация по возрасту, полу или другим признакам - 20%.
Только 3% респондентов отметили, что не испытывают трудностей с поиском работы или еще не начинали активно ее искать.
Какую работу ищут украинцы
Более половины участников опроса сообщили, что ищут вакансии, связанные с физическим трудом. Чаще всего речь идет о работе кассиров, поваров, водителей, строителей, работников производства и других рабочих профессий.
Еще 30% респондентов ищут работу специалистов среднего звена, в том числе офисных администраторов или менеджеров магазинов.
Что самое важное при выборе работы
При выборе нового места работы украинцы, прежде всего, обращают внимание на:
- уровень зарплаты - 90%;
- близость работы к дому - 67%;
- гибкий график - 61%.
В то же время значение официального трудоустройства за год снизилось: если в 2025 году этот фактор был важен для 40% опрошенных, то сейчас - для 28%.
Что касается желаемого формата работы, то чаще всего украинцы выбирали официальное трудоустройство (57%). В то же время, 55% респондентов также отметили, что готовы работать неофициально без трудового договора. Еще 23% рассматривают работу по гражданско-правовому договору, а 14% - сотрудничество как физическое лицо-предприниматель (ФЛП).
Ранее РБК-Украина рассказывало, что украинский рынок труда уже долго испытывает дефицит кадров, из-за чего работодатели все чаще готовы нанимать кандидатов без опыта работы. Одним из способов преодоления нехватки персонала становится активнее привлечение студентов и молодежи с последующим обучением и адаптацией на рабочем месте.
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