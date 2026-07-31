Майже 40% українців планують змінити роботу: названо головну причину та вимоги

Майже чотири з десяти українців планують найближчим часом змінити місце роботи. За рік кількість охочих змінити роботодавця зросла більш ніж удвічі, а головною причиною такого рішення залишається бажання отримувати вищу зарплату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота.

Головне: Масове бажання змін: Наразі 38% українців планують змінити роботу найближчим часом - це більш ніж удвічі перевищує показник минулого року.

Наразі 38% українців планують змінити роботу найближчим часом - це більш ніж удвічі перевищує показник минулого року. Головні мотиви: Основним стимулом шукати нового роботодавця є бажання отримувати вищу зарплату, а також прагнення покращити умови праці, отримати гнучкий графік чи можливість бронювання.

Основним стимулом шукати нового роботодавця є бажання отримувати вищу зарплату, а також прагнення покращити умови праці, отримати гнучкий графік чи можливість бронювання. Основні перепони: Найчастіше пошукачі скаржаться на низькі зарплати у вакансіях, брак пропозицій у своїх регіонах або галузях та роздутий перелік обов'язків.

Найчастіше пошукачі скаржаться на низькі зарплати у вакансіях, брак пропозицій у своїх регіонах або галузях та роздутий перелік обов'язків. Що тримає на поточній роботі: 33% опитаних, які не планують змінювати компанію, залишаються передусім через зручний графік, задоволеність доходом та комфортний колектив.

33% опитаних, які не планують змінювати компанію, залишаються передусім через зручний графік, задоволеність доходом та комфортний колектив. Попит та формат: Понад 50% респондентів шукають вакансії з робітничих професій та фізичної праці. При цьому 55% українців готові працювати неофіційно без трудового договору, якщо зарплата та умови їх влаштовують.

За даними опитування, 38% українців заявили, що планують змінити роботу найближчим часом. Ще 33% не мають таких намірів, а 29% поки не визначилися.

Для порівняння, у 2025 році про бажання змінити місце роботи говорили лише 15% респондентів, тоді як 60% не планували цього робити.

Що утримує українців на нинішній роботі

Серед тих, хто не планує змінювати роботодавця, найчастіше називали:

зручний графік роботи - 56%;

задоволеність зарплатою - 41%;

комфортний колектив - 35%;

можливості професійного розвитку - 29%;

стабільність і безпеку роботи - 26%;

відсутність кращих пропозицій - 26%.

Ще по 12% опитаних зазначили, що залишаються через привабливий мотиваційний пакет, можливість безкоштовного навчання або через труднощі, пов'язані з мобілізацією чи військовим обліком.

Що мотивує шукати нову роботу

Найчастіше українці готові змінити роботу заради вищої зарплати. Цей варіант обрали 84% респондентів проти 64% торік.

Також серед головних стимулів:

кращі умови праці - 45%;

можливості кар'єрного розвитку - 42%;

гнучкий графік або дистанційна робота - 42%;

стабільний і надійний роботодавець - 32%;

бонуси та можливості навчання - 29%;

цікаві проєкти та завдання - 29%;

можливість бронювання - 23%.

З якими труднощами стикаються пошукачі

Найпоширенішою проблемою під час пошуку роботи українці назвали низькі зарплати у вакансіях - так відповіли 47% опитаних.

Крім того, серед основних труднощів:

нестача вакансій у своєму регіоні - 37%;

недостатня кількість пропозицій у потрібній галузі - 34%;

вакансії з надто великою кількістю обов'язків - 28%;

завищені вимоги роботодавців - 22%;

дискримінація за віком, статтю чи іншими ознаками - 20%.

Лише 3% респондентів зазначили, що не мають труднощів із пошуком роботи або ще не починали активно її шукати.

Яку роботу шукають українці

Понад половина учасників опитування повідомили, що шукають вакансії, пов'язані з фізичною працею. Найчастіше йдеться про роботу касирів, кухарів, водіїв, будівельників, працівників виробництва та представників інших робітничих професій.

Ще 30% респондентів шукають роботу спеціалістів середньої ланки, зокрема офісних адміністраторів або менеджерів магазинів.

Що найважливіше при виборі роботи

Під час вибору нового місця роботи українці насамперед звертають увагу на:

рівень зарплати - 90%;

близькість роботи до дому - 67%;

гнучкий графік - 61%.

Водночас значення офіційного працевлаштування за рік знизилося: якщо у 2025 році цей фактор був важливим для 40% опитаних, то нині - для 28%.

Щодо бажаного формату роботи, найчастіше українці обирали офіційне працевлаштування (57%). Водночас 55% респондентів також зазначили, що готові працювати неофіційно без трудового договору. Ще 23% розглядають роботу за цивільно-правовою угодою, а 14% - співпрацю як фізична особа-підприємець (ФОП).