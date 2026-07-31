Майже 40% українців планують змінити роботу: названо головну причину та вимоги
Майже чотири з десяти українців планують найближчим часом змінити місце роботи. За рік кількість охочих змінити роботодавця зросла більш ніж удвічі, а головною причиною такого рішення залишається бажання отримувати вищу зарплату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження OLX Робота.
Головне:
- Масове бажання змін: Наразі 38% українців планують змінити роботу найближчим часом - це більш ніж удвічі перевищує показник минулого року.
- Головні мотиви: Основним стимулом шукати нового роботодавця є бажання отримувати вищу зарплату, а також прагнення покращити умови праці, отримати гнучкий графік чи можливість бронювання.
- Основні перепони: Найчастіше пошукачі скаржаться на низькі зарплати у вакансіях, брак пропозицій у своїх регіонах або галузях та роздутий перелік обов'язків.
- Що тримає на поточній роботі: 33% опитаних, які не планують змінювати компанію, залишаються передусім через зручний графік, задоволеність доходом та комфортний колектив.
- Попит та формат: Понад 50% респондентів шукають вакансії з робітничих професій та фізичної праці. При цьому 55% українців готові працювати неофіційно без трудового договору, якщо зарплата та умови їх влаштовують.
За даними опитування, 38% українців заявили, що планують змінити роботу найближчим часом. Ще 33% не мають таких намірів, а 29% поки не визначилися.
Для порівняння, у 2025 році про бажання змінити місце роботи говорили лише 15% респондентів, тоді як 60% не планували цього робити.
Що утримує українців на нинішній роботі
Серед тих, хто не планує змінювати роботодавця, найчастіше називали:
- зручний графік роботи - 56%;
- задоволеність зарплатою - 41%;
- комфортний колектив - 35%;
- можливості професійного розвитку - 29%;
- стабільність і безпеку роботи - 26%;
- відсутність кращих пропозицій - 26%.
Ще по 12% опитаних зазначили, що залишаються через привабливий мотиваційний пакет, можливість безкоштовного навчання або через труднощі, пов'язані з мобілізацією чи військовим обліком.
Що мотивує шукати нову роботу
Найчастіше українці готові змінити роботу заради вищої зарплати. Цей варіант обрали 84% респондентів проти 64% торік.
Також серед головних стимулів:
- кращі умови праці - 45%;
- можливості кар'єрного розвитку - 42%;
- гнучкий графік або дистанційна робота - 42%;
- стабільний і надійний роботодавець - 32%;
- бонуси та можливості навчання - 29%;
- цікаві проєкти та завдання - 29%;
- можливість бронювання - 23%.
З якими труднощами стикаються пошукачі
Найпоширенішою проблемою під час пошуку роботи українці назвали низькі зарплати у вакансіях - так відповіли 47% опитаних.
Крім того, серед основних труднощів:
- нестача вакансій у своєму регіоні - 37%;
- недостатня кількість пропозицій у потрібній галузі - 34%;
- вакансії з надто великою кількістю обов'язків - 28%;
- завищені вимоги роботодавців - 22%;
- дискримінація за віком, статтю чи іншими ознаками - 20%.
Лише 3% респондентів зазначили, що не мають труднощів із пошуком роботи або ще не починали активно її шукати.
Яку роботу шукають українці
Понад половина учасників опитування повідомили, що шукають вакансії, пов'язані з фізичною працею. Найчастіше йдеться про роботу касирів, кухарів, водіїв, будівельників, працівників виробництва та представників інших робітничих професій.
Ще 30% респондентів шукають роботу спеціалістів середньої ланки, зокрема офісних адміністраторів або менеджерів магазинів.
Що найважливіше при виборі роботи
Під час вибору нового місця роботи українці насамперед звертають увагу на:
- рівень зарплати - 90%;
- близькість роботи до дому - 67%;
- гнучкий графік - 61%.
Водночас значення офіційного працевлаштування за рік знизилося: якщо у 2025 році цей фактор був важливим для 40% опитаних, то нині - для 28%.
Щодо бажаного формату роботи, найчастіше українці обирали офіційне працевлаштування (57%). Водночас 55% респондентів також зазначили, що готові працювати неофіційно без трудового договору. Ще 23% розглядають роботу за цивільно-правовою угодою, а 14% - співпрацю як фізична особа-підприємець (ФОП).
Раніше РБК-Україна розповідало, що український ринок праці вже тривалий час відчуває дефіцит кадрів, через що роботодавці дедалі частіше готові наймати кандидатів без досвіду роботи. Одним із способів подолання нестачі персоналу стає активніше залучення студентів і молоді з подальшим навчанням та адаптацією на робочому місці.
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