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РФ атаковала Украину разными типами дронов: сколько обезвредила ПВО

08:26 31.07.2026 Пт
2 мин
Подтверждено попадание десятков вражеских беспилотников
aimg Юлия Капитонова
РФ атаковала Украину разными типами дронов: сколько обезвредила ПВО Фото: ПВО смогла обезвредить большинство российских дронов ночью 31 июля (Getty Images)
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Минувшей ночью Россия направила на разные регионы Украины 255 ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Воздушных сил ВСУ.

Новая вражеская атака началась еще в 18:00 30 июля. В этот раз российские захватчики применили 255 ударных дронов типа Shahed (в т.ч. реактивные), "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы типа "Пародия".

Они летели по направлениям: Орел, Курск - РФ, ВОТ - Донецк, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены:

  • авиация,
  • зенитные ракетные войска,
  • подразделения РЭБ и беспилотных систем,
  • мобильные огневые группы сил обороны Украины.

"По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 195 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - сказано в отчете.

Кроме того, ВС ВСУ подтверждают попадание 22 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение обломков на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - призывали украинские воины.

Кстати, недавно стало известно, что Трамп сомневается в своем разрешении Украине производить ракеты Patriot.

Несмотря на это, 28 июля Зеленский встретился с командой производителя F-16 и ракет Patriot.

Кроме того, мы писали, что в ПС ВСУ раскрыли неожиданную особенность массированной атаки РФ на Украину 30 июля.

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