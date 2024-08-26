Российские военные объекты были атакованы Украиной почти 40 раз с начала года, - Molfar

С начала 2024 года российские авиабазы и военные аэродромы потерпели не менее 40 атак со стороны Украины. При этом большинство ударов по военным объектам врага было нанесено в результате успешных операций ГУР МОУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование OSINT-агентства Molfar .

Отмечается, что с марта по август текущего года украинские военные совершили 35 атак по российским авиабазам. Известно, что еще 5 ударов получили военные аэродромы оккупантов в Крыму.

По данным исследования, большинство подобных ударов (32%) были нанесены дронами-камикадзе ГУР МОУ.

Известно, что 15% атак были спланированы и нанесены СБУ, 10% - Силами Обороны, 9% - Силами спецопераций и 7% - ВМС.

В исследовании сообщается, что примерно 1/5 часть атак по российской авиационной инфраструктуре была осуществлена неизвестными силами или подразделениями.

Фото: материалы исследования Molfar (x.com molfar_agency)

OSINT-агентство Molfar

Molfar - это украинское сообщество OSINT-специалистов. В настоящее время в нее входят 35 аналитиков и более 200 волонтеров. Одна из главных задач агентства - идентификация военных преступников, опровержение российской пропаганды, расследование военных преступлений.

Также OSINT-специалисты собирают архив событий полномасштабной войны и разрабатывают перечень недружественных к Украине субъектов.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину команда Molfar присоединилась к украинскому киберсопротивлению.