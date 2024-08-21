ua en ru
Ср, 21 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне пожаловались на атаку дронов в Мурманской области, там находится аэродром "Оленья"

Среда 21 августа 2024 21:19
UA EN RU
Россияне пожаловались на атаку дронов в Мурманской области, там находится аэродром "Оленья" Иллюстративное фото: россияне пожаловались на атаку дронов в Мурманской области (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Россияне уже несколько дней жалуются на то, что якобы украинские дроны долетели до Мурманской области, где находится аэродром "Оленья".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Как заявляют россияне, беспилотники пролетели 1850 километров и достигли поселка Высокий, который находится возле военного аэродрома "Оленья". По данным мониторингов, именно на этом аэродроме в последнее время Россия собрала стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3.

В частности, в сети россияне публикуют видео с дроном и заявляют, что якобы в Мурманской области были эвакуированы люди из ряда предприятий. Интересно и то, что в двух аэропортах, "Мурманск" и "Хибины", введены временные ограничения для обеспечения безопасности воздушных судов.

Удар по аэродрому "Оленья"

В конце июля источники РБК-Украина сообщали об атаке дронов украинской разведки на нефтеперерабатывающий завод, а также три военных аэродрома России. Впоследствии разведка подтвердила эту информацию и назвала операцию "олимпийским достижением".

А уже 30 июля в ГУР рассказали, что во время удара по аэродрому "Оленья" были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине Атака дронов
NEWS
ГУР атаковало аэродром "Саваслейка". Уничтожено 3 самолета РФ, еще 5 были повреждены, - источники
ГУР атаковало аэродром "Саваслейка". Уничтожено 3 самолета РФ, еще 5 были повреждены, - источники
DAILY
Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну